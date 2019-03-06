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Kazancını düşük gösterdiği ve kişisel yatırımlarından doğan zararları şirketine ödettiği gerekçesiyle Japonya'da gözaltına alınan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn kefaletle serbest bırakıldı. Ghosn'un avukatlarının kefaletle serbest bırakılma talebini kabul eden Tokyo mahkemesi, kefalet ücretini 9 milyon dolar olarak belirledi. Ghosn, 2011'den itibaren 5 yıl boyunca maaşını toplam 5 milyar yen (yaklaşık 234 milyon lira) düşük göstererek Japonya yasalarını çiğnediği şüphesiyle Tokyo'da gözaltına alınmıştı. Mahkeme, daha önce Ghosn'un avukatlarının kefaletle salıverilme taleplerini iki kez reddetmişti. Savcılık talebiyle 19 Kasım'dan bu yana gözaltı merkezinde tutulan Ghosn, 8 Ocak'ta Tokyo'da görülen halka açık duruşmada hakkındaki suçlamaları reddetmişti.Ghosn'un avukatının tutuksuz yargılanma talebi ise delilleri karartma ve kaçma şüphesi gerekçesiyle reddedilmişti. Lübnan asıllı Fransız vatandaşı Ghosn, Japonya dışına çıkamayacak.