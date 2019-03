Hükümetten 2.5 milyon istihdama anlık takip

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "TOBB'dan yeni istihdam taahhüdü aldım. 2.5 milyon kişilik ilave istihdam sağlayacaklar" açıklamasının ardından istihdamda ikinci tarihi seferberlik başladı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun oda başkanlarından tek tek sayı almasıyla ortaya çıkan bu rakam 25 Şubat'ta kamuoyuna duyuruldu. Kabinenin bu sözün takipçisi olduğu net bir şekilde vurgulandı. Hazine ve Maliye Bakanı Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı "2.5 milyon istihdam" seferberliğinin arka planında sektörel iş imkânından 8 önemli başlıkta teşvik verilmesine kadar her alanda önemli bir hazırlık süreci yürütüldü.Erdoğan'ın hemen hemen kabinenin tamamı ile katıldığı toplantıda, TOBB bünyesindeki tüm oda başkanları tek tek söz alarak gündemlerindeki soruları ve sorunları dile getirdi. Başkan Erdoğan da bakanlardan bu sorunlar ile ilgili çözümleri istedi. Toplantıda gündem işsizlik ile mücadeleye de geldi. Daha önce başarılı bir istihdam seferberliğine imza attıklarını hatırlatan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, verilen müjdelerle birlikte, bazı teşvik mekanizmalarının devreye alınması sonrası büyük bir istihdam seferberliği daha başlatabileceklerini söyledi. Oda başkanları bu sırada bazı taleplerini dile getirerek, bu taleplerin karşılığında her üyesi için belli sayıda istihdam sözü verdi.Yapılan bu toplantıdan kısa bir süre sonra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve TOBB ekipleri bir araya gelerek, Türkiye Ekonomi Şurası'nda gündeme gelen iş dünyasının taleplerini ele aldı. Görüşmenin ardından yeni istihdam edilenlerin ilk üç aylık maaşlarının devlet tarafından karşılanmasını da içeren yeni istihdam teşviki paketi ortaya çıktı."Burası Türkiye Burada İş Var" sloganı ile başlatılan seferberlik kapsamında 8 başlıkta önemli destekler sağlanacak:Mayıs sonuna kadar her ilave istihdam için ilk 3 aylık ücreti, vergi, primlerini devlet ödüyor. Kişi başına aylık 2 bin 21 lira ücret desteği sağlanacak.Üç aylık ücret desteğinin devamındaki 9-15 aylık dönemde de yeni istihdama vergi ve primleri devlet ödemeye devam edecek. 9 aylık dönemde kişi başına bin 113 lira prim, vergi teşviği sağlanacak.Her ilave istihdam için 12-18 ay süreyle prim ve vergiyi devlet karşılayacak. Destek miktarı bu sürede kişi başına bin 113 lira olacak. İşçi başına toplam destek miktarı 13 bin 356 lirayı bulacak. Aynı dönemde imalat ve bilişimde ise kişi başına verilen destek 2 bin 712 liraya ulaşacak.Ekonomik nedenlerle işyerinde çalışma sürelerini geçici olarak azaltmak durumunda kalan işverenlere, 3 ay boyunca azaltılan süreye ilişkin çalışanların ücretini devlet ödüyor. Kısa çalışma ödeneği ile 12 ay asgari ücretli personele verilecek destek miktarı bin 523 lira, son 12 ayda 7 bin liraya çalışan için verilecek destek 3 bin 808 lira olacak.Çalışan sayısı 500'ün altında olan işletmelerde 12 ay kişi başına 150 lira, çalışan sayısı 500 ve üzerinde olanlar için kişi başına aylık 101 lira destek verilecek.SGK primlerinin işveren hissesinin 5 puanlık kısmını devlet karşılayacak. İşveren hisse destek miktarı aylık 128 lira olacak. Kişi başına verilen destek 959 lira olacak.Kalkınmada öncelikli 51 ilde 2 ilçede beş puana ilave 6 puan destek verilecek. Destek miktarı kişi başına aylık 281 lira olacak.