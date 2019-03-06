Hurda 178 bin 133 ton lastik geri kazandırıldı

Lastik Sanayicileri Derneği (LASDER) Genel Sekreteri Erdal Kurt, geçen yıl 178 bin 133 ton ömrünü tamamlamış lastik (ÖTL) toplandığını belirterek, bunun 100 bin tonunun malzeme, 16 bin 133 tonunun pirolitik yağ (Geri dönüşümde ortaya çıkan sıvı yakıt), 62 bin tonunun da enerji amaçlı çimento sektörüne ek yakıt olarak geri kazandırıldığını bildirdi.

Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, derneğin ÖTL'lerin toplanması, taşınması ve geri kazandırılması konusunda 2009 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından "yetkili kuruluş" olarak belgelendirildiğini söyledi.

Bu kapsamda Türkiye'nin her yerinden ÖTL topladıklarını anlatan Kurt, "2018 yılında 178 bin 133 ton ÖTL toplandı. Bu rakam LASDER'in 2018 yılı kota mecburiyetinin yüzde 100'üdür, yani derneğimiz kota yükümlülüğünü tam olarak gerçekleştirmiştir. Toplanan bu miktarın 100 bin tonu malzeme geri kazanımına, 16 bin 133 tonu pirolitik yağ kazanımına, 62 bin tonu da enerji amaçlı çimento sektörüne ek yakıt olarak kazandırıldı." bilgisini verdi.

EN ÇOK İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DAN TOPLANDI

Kurt, en çok ÖTL'nin sırasıyla İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Konya, Mersin, Antalya ve Bursa'dan toplandığını dile getirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verilerine göre 2017 yılı yenileme pazarı satışlarının 340 bin ton olduğunu aktaran Kurt, ilgili yönetmelik gereği bu miktarın yüzde 80'ine denk gelen 272 bin tonunun ÖTL olarak toplanıp geri kazandırılması gerektiğini söyledi.

Bu miktar içinde LASDER üyelerinin payının 177 bin 654 ton olduğunu aktaran Kurt, şöyle konuştu:

"LASDER kendi kotasının haricinde, 500 ton da ayrı toplama ve geri kazandırma faaliyeti yapmıştır. LASDER dışında kalan ve toplanması gereken 94 bin 346 ton ÖTL vardır. Bakanlık verilerine göre toplanması gereken bu 94 bin ton ÖTL'den sadece 22 bin tonu toplanmıştır. Buradan ortaya çıkan ise 72 bin ton ÖTL toplanmamış ve bunun muhatabı firmalar yükümlülüklerini yerine getirmemişlerdir. Bu konuda takip ve değerlendirme Bakanlığın yetkisindedir. Vatandaştan beklentimiz, ÖTL'lerini doğaya atmaması ve daha kolay toplanabilmesi için yeni lastik aldıkları noktaya bırakmalarıdır."

"TÜRKİYE YÜZÖLÇÜMÜNÜ ÜÇ SEFER KAPLAR"

Kurt, dernek olarak 2009'dan bugüne kadar 1 milyon ton ÖTL'nin toplanarak geri kazandırıldığını kaydetti.

Toplanan ÖTL'lerle neler yapılabileceğine değinen Kurt, "1 milyon ton ÖTL yan yana dizilse Türkiye yüz ölçümünü 3 sefer kaplar, üst üste dizilse 78 bin Eyfel Kulesi'ne ulaşırdı. 1 milyon ton ÖTL'nin 650 bin tonu malzeme geri kazanımına, 350 bin tonu ise enerji kaynaklı çimento sektörüne ek yakıt olarak verilmiştir." ifadesini kullandı.