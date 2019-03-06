İş kuran gence 3 yıl destek

BUGÜN NELER OLDU

Yeni iş kuran gençlere, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren 3 yıl boyunca, elde ettikleri kazancın bir kısmını vergi dışı bırakma imkânı tanınırken, sigorta prim teşviki de veriliyor. Genç girişimcilerin, üç vergilendirme döneminde, elde ettikleri kazançların yıllık 75 bin liralık kısmı gelir vergisinden istisna tutuluyor.Bu imkândan ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti oluşturulan, mükellefiyet başlangıcı itibarıyla 29 yaşını doldurmamış, tam mükellef gerçek kişiler yararlanabiliyor.Genç girişimciler, beyana tabi başka bir gelirinin olması durumunda sadece ticari, zirai ve mesleki kazançları dolayısıyla istisnayı kullanabiliyor. Vergi teşviki, üç vergilendirme dönemiyle sınırlı tutuluyor.Yeni bir faaliyete başlanılması teşvik süresini uzatmıyor.Verilecek yıllık gelir vergisi beyannamesinin gelir bildirimi tablosuna, o yıl elde edilen gelirden teşvik tutarı düşüldükten sonra kalan tutar gelir olarak yazılacak. Genç girişimcilere, sigorta prim teşviki de veriliyor.Bu kapsamda, ilk defa sigortalı sayılan gerçek kişilerin primleri, tescil tarihinden itibaren bir yıl süreyle prime esas kazanç alt sınırı üzerinden Hazine'ce karşılanacak.