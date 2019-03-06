Kuveyt Türk kaynak kodlarını tüm dünyaya açıyor!

Türkiye'nin öncü katılım bankası Kuveyt Türk, geliştirdiği projelerdeki kaynak kodların bir kısmını Açık Kaynak Kodlu Bankacılık ile açık kaynak ekosistemine sunuyor. Kodları GitHub üzerinden genel erişime açan Kuveyt Türk, bu uygulamayla hem kurum içi teknoloji kültürünü açık kaynak ekosistemine yakınlaştırıyor hem de geliştirdiği ürün ve teknolojilerle ekosisteme katkıda bulunmayı hedefliyor.

Açık Kaynak Kodlu Bankacılık uygulamasıyla kaynak kodlara dünyanın herhangi bir yerinden erişilmesine, test edilmesine ve geliştirilmesine olanak sağladıklarını belirten Kuveyt Türk BT Grup Müdürü Mücahit Gündebahar, "Ar-Ge merkezlerimizde geliştirdiğimiz ürünlerimizle teknoloji alanındaki yeniliklerimize devam ediyoruz. Türkiye'de bir ilk olarak hayata geçirdiğimiz ve aynı zamanda inovasyon ve repütasyon kaynağı olan açık kaynak kod servislerine yönelik pazarın dört yıl içinde iki kat büyüyeceği öngörülüyor. API bankacılık uygulamamıza ek olarak başlattığımız Açık Kaynak Kodlu Bankacılık uygulamasıyla yeni nesil teknolojilerle geliştirilen web tabanlı BOA One platformumuzun kullanıcı arayüzünü herkese açıyoruz. Kendimize ait bir topluluğa sahip olma fırsatı yakalayacağımız bu uygulamayla yeni insan kaynağı elde etme, farklı bakış açıları sağlama ve yeni projeler geliştirme gibi olanaklara da sahip olacağız" dedi.

DÜNYANIN HER YERİNDEN HIZLI ÇALIŞMA İMKâNI

Açık kaynak kod uygulaması şirketlere pek çok avantaj sunuyor. Bu avantajlar içerisinde en çok dikkat çekenlerden biri de işe alım süreçleri ve oryantasyon. Normal işe alım sürecinde oryantasyon firmalar için önemli bir maliyet kalemi oluştururken açık kaynak bir projede bu süreç çok daha hızlı gerçekleşiyor. Kişiler topluluk içerisinden seçilerek işe alınabildiğinden oryantasyon süreci oldukça kısalıyor. Açık kaynak kodlu projeler uzaktan çalışmaya olanak verdiğinden dolayı dünyanın farklı noktalarından geliştiriciler hızlı bir şekilde çalışma imkanı buluyor. Bunların yanı sıra projelerin açık kaynak kodlu açılması, zaman, kalite, performans, güvenilirlik gibi konularda daha yüksek bir geri dönüş ile sonuçlanıyor.