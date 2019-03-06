Son Dakika | Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 6 Mart gram ve çeyrek altın fiyatları...

Toplumsal hafıza ve ortak değerler kültürü oluşturuken bizim kültürümüzde de altın son derece değerli ve önemlidir. Düğünlerde gelin ve damada hediye edilen armağanların ilk sırasında çeyrek altın vardır ayrıca vatandaşların birikim olarak da tercih ettikleri yatırım aracı altındır, 6 Mart altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte yanıtı...

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram altın son dönemde vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. 6 Mart Çarşamba günü 223,23 TL'den alınırken 223,28 TL'den satılıyor. Gram altın, düğünlerde de bireyler tarafından gelin ve damada armağan olarak takılıyor.

6 MART ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Ülkemizde en çok satın alınan altın çeşitleri arasında çeyrek altın ilk sırada yer alır. Aynı şekilde birikim alanında da birinci sırada çeyrek altın yer alır. Çeyrek altın bugün 356,48 TL'den alınırken 364,59 TL'den satılıyor.