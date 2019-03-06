TUSAŞ 7 farklı motor geliştirdi

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TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, "Son 5-6 yılda 7 tane değişik motoru Türkiye'de TEI'de geliştirdik. Bunlardan 3'ü dizel, 2'si benzinli, 2'si de jet yakıtlı motorlar. Bu motorların 4'ü seri imalata girdi" dedi. Akşit, son 15 yılda devletin uzun soluklu projelere milyarlarca dolar yatırım yaptığını kaydetti. Gökbey'in motorunu da geliştirdiklerini ifade eden Akşit, "Onun da ilk çekirdek motorunu çalıştırdık. Bu çalışmalar devam edecek. Bu da birbirini destekleyen bir ekosistem oluşturuyor. Büyük zorlu projeler, bizi teknolojiyi geliştirmemize teşvik ediyor, hatta mecbur kılıyor" dedi.