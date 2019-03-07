Almanlar geliyor

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Turizm sektörünün en önemli fuarları arasında yer alan Berlin Uluslararası Turizm Borsası (ITB) 53'üncü kez kapılarını açtı. Türk turizmcilerinin çıkarma yaptığı fuarda, Alman tur operatörleri Türkiye standına büyük ilgi gösterdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB), Türk Hava Yolları'nın stantlarında büyük yoğunluk yaşanırken, en büyük ilgiyi ise Göbeklitepe standı gördü. Türkiye'nin bir turizm cenneti olduğunu vurgulayan Alman turizm devleri, bu yıl Türkiye'ye büyük ilgi olduğunu belirtti. "Türkiye'ye olan ilgi her yıl artacak" diyen turizmciler, turları bütün yıla yayacaklarını söyledi.Almanya'nın dördüncü büyük tur operatörü ve Türkiye'ye Avrupa'dan en çok turist taşıyan FTI'ın CEO'su Dietmar Gunz, "Türkiye vize kısıtlaması olmayan güvenli bir ülke" dedi. Türkiye'nin haziran ve eylül arasında çok yoğun bir ilgi göreceğini belirten Gunz, "Bu dönemde turist getirmek sorun değil. Aslolan kalan 8 aylık dilim. O nedenle biz bu döneme daha çok odaklanacağız" diye konuştu. Metting Point Markasıyla Türkiye'de 13 otellerinin bulunduğu hatırlatan Gunz, "Otellerimizi 12 ay açık tutacağız. Çünkü personel sezonluk çalıştığında bir sonraki yılda kalite düşebiliyor. Biz kaliteyi daha da yükseltmek istiyoruz. Bu nedenle otelimizi 12 ay açık tutacağız ve personel kalitemizi artıracağız. Şu anda Türkiye pazarı açıldı ve İspanya ciddi kayıp yaşıyor. Bu yıl Türkiye'ye Avrupa'dan 1.3 milyon turist taşıyacağız" dedi.Göbeklitepe'ye talepte ciddi artış olduğunu dile getiren Şanlıurfa Turizm Geliştirme Genel Müdürü Mehmet Uncu, "Konaklama alanında yatırımcıları bölgeye bekliyoruz. Şu anda yakın çevreden Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır'dan turist akışı var. Geçen yıl 1 milyon turist ağırladık. 2019'da bu rakamı katlamak istiyoruz. Ancak konaklamada eksiğimiz var. Mevcut yatak kapasitemiz 5 bin 200. Bunu 10 bine çıkarmak istiyoruz. Özellikle 3 ve üstü yıldızlı otellerin yatırımları çok iyi olacak. Şu anda Hilton ve Dedeman var. Sheraton'ın yatırımını bekliyoruz. Bir de Four Seasons Şanlıurfa'da görüşmeye geldi" diye konuştuFuara gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy da turizmle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Özellikle Türkiye'ye gelecek Alman turist sayısında olumlu gelişmeler yaşandığına dikkat çeken Bakan Ersoy, "Bu yıl Almanya'dan yapılan erken rezervasyonlarda yaklaşık yüzde 58'lik artış yaşandı. Almanya'dan diğer ülkeler yapılan satışlarda böyle bir artış yok. 2019 yılının sonunda Almanya'dan Türkiye'ye gelmesini beklediğimiz turist sayısı 5.6 milyon" diye konuştu. Göbeklitepe ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Ersoy, "Çok büyük ilgi var. Tüm kampanyalarımızı 2019 boyunca yerleştireceğiz" dedi.Berlin'de düzenlenen fuarın sadece Alman turist için değil tüm orta Avrupa için etkili olduğuna dikkat çeken TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, "2015'te Türkiye turizmi rekor kırmıştı. O sene Almanya'dan gelen turist sayısı 5.6 milyon civarındaydı. Geçen yıl ülkemiz 4.5 milyon Almanı ağırlamıştı. 2016 ve 2017 düşünüldüğünde bu iyi bir rakamdı. Bu yıl ise 5.6 milyon Alman turist bekleniyor. Böylece 2015'i yakalamış olacağız. 2019'da sadece Almanya'dan değil tüm OECD ülkelerinden artış bekliyoruz. 2015'e göre bu ülkelerdeki turist kaybımız 3.5 milyon. Bunların 2019'da geri döneceğini ve turist sayısında 50 milyon olan hedefe ulaşmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.5.580.7923.890.0743.584.6534.512.36015.870.33010.352.9779.927.58413.074.403