Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri! Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 7 Mart 2019

Altın fiyatları insanlar tarafından daima yakından takip edilmektedir. Bunun nedeni altının değerli ve anlamlı bir hediye olmasının yanı sıra aynı zamanda önemli bir yatırım aracı olmasıdır. Bu sebeple altın fiyatları sürekli araştırılıyor ve vatandaşlar "Bugün altın fiyatları ne kadar? sorusunun yanıtını merak ediyor. Dövizdeki dalgalanmanın aksine altın fiyatları ciddi bir düşüş yaşadı. Peki, şu anda altın fiyatları ne kadar?

7 MART 2019 ALTIN FİYATLARI

Güncel altın fiyatlarını haberimizden öğrenebilir, a Para sayfamızdan anbean fiyatları takip edebilirsiniz.

İşte yarım, çeyrek, gram altın fiyatları...