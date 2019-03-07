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ABD'li kozmetik firması sahibi ve TV yıldızı 21 yaşındaki Kylie Jenner, dünyanın en genç milyarderi unvanının sahibi oldu. Forbes dergisi, Kylie Cosmetics adlı firmanın sahibi olan 21 yaşındaki Jenner'ın servetinin 1 milyar dolara ulaştığını ve dünyanın en genç milyarderi unvanını aldığını duyurdu. Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in unvanını elinden alan Jenner, aynı zamanda, "kendi servetini oluşturan en genç milyarder" unvanının da sahibi oldu. Jenner, Forbes'a yaptığı açıklamada, "Hiçbir beklentim olmadı. Geleceği öngörmedim. Ancak bu ünvanı kazanmak çok iyi hissettirdi" ifadelerini kullandı. Ünlü Kardashian'ların üvey kardeşi olan Jenner, 2015'te Kylie Cosmetics'i kurmuştu.