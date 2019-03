Hem annelik yapıyorlar hem de yangına koşuyorlar

Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)- ADANA'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görevli 11 kadın itfaiye eri, 7 gün 24 saat zorluklarla mücadele ediyor, hem de annelik ve evdeki görevlerini yerine getiriyor.

Yaz-kış demeden zorlu şartlar altında vatandaşların ve hayvanların yardımına yetişen kadın itfaiye erleri, 7 gün 24 saat hizmet veriyor. Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Fahri Durukan 107 araç, 610 personelle hizmet verdiklerine değinerek, itfaiye bünyesinde 11 kadın personelin de türlü zorluklarla mücadele ederek vatandaşlara hizmet verdiğini kaydetti. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladığını dile getiren Durukan, "En riskli, cesaret isteyen iş itfaiyecilik mesleğidir. İtfaiyecilik görevini icra eden kadınlarımızın yerinin ayrı olmasını istiyorum. Allah onların gücüne güç katsın, kaza bela vermesin" dedi.

KADINLARA KARŞI ÖNYARGI OLUYOR

İtfaiye erlerinden 2 çocuk annesi Hayriye Kılıç (38), insanlara yardım etmek için bu mesleği yaptığını vurgulayarak, "Kadınlara karşı ön yargı oluyor, güvenilmez gibi mi bakılıyor bilmiyorum ama işimi severek yapıyorum. Gittiğimiz yerlerde nelerle karşılaşıyoruz bilemiyoruz. Binanın çökme riski olabiliyor, patlama riski olabiliyor, her şey çıkabiliyor karşımıza. Bu işin zorlukları var tabii ki ama insanlara yardım etmek, hayat kurtarmak hoşuma gidiyor, mutlu oluyorsunuz" diye konuştu.

HER ŞEYİ BİR KENARA ATIYORSUNUZ

2 çocuk annesi itfaiye eri Selda Akbulut (33) ise çocukluğunda sempati duyduğu mesleğini 8 yıldır yaptığını kaydederek, şunları söyledi:

"Göreve giderken hiçbir şey düşünmüyorsunuz, çoluk-çocuk, dünya her şeyi bir kenara atıyorsunuz sadece o insanı ya da canlıyı kurtarma derdinde oluyorsunuz. Biri 5.5, diğeri 3.5 yaşında 2 oğlum var. Şimdilik yaptığım işin 'tehlike' boyutunun farkında değiller ama mesleğimi onlar da seviyor. Kadın olarak çalışmak erkeğe göre zor çünkü hem evin sorumlulukları hem annelik sorumlulukları hem de iş sorumlulukları var ama mesleğimizi de severek yapıyoruz."

FOTOĞRAFLI