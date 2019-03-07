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İki yıl iş garantisine 9 milyar destek!

"Burası Türkiye Burada İş Var" sloganı ile başlatılan seferberliğinde yaklaşık 500 bin gencin maaşının yarısını devlet karşılayacak

HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 7.3.2019
İki yıl iş garantisine 9 milyar destek!

Her genç için 18 bin liranın üzerinde destek verilecek. İlave istihdam kapsamında iki yıl iş garantisi veren işletmelere 9 milyar liranın üzerinde teşvik sağlanacak. İŞKUR mart ayı girişimcilik kurs programını da açıkladı. Kurum gençlere girişimcilik eğitimi, sanayi, turizm, tekstil gibi lokomotif sektörlerde iş kurarak istihdam sağlayan yatırımcılara danışmanlık desteği de veriyor. Türkiye'nin bir çok il ve ilçesinde açılan girişimcilik eğitim programları ile kendi işini kurmak isteyen gençlere eğitim veriliyor. Bu kurslarda alınan eğitim sertifikası ile KOSGEB'den 50 bin liralık hibe imkanından yararlanılabiliyor.
Gençlere yönelik eğitim programları, meslek kursları işverenle birlikte hazırlanırken, istihdam garantili işlere yönelik teşvikler de artırıldı. Okul sonrası işe geçişin kolaylaştırılması için üniversiteler, meslek okulları, sivil kuruluşlar, yerel yönetimlerle işbirliği yapılıyor. Geçen yıl düzenlenen girişimcilik eğitim programlarına katılan 450 binin üzerinde gencin yüzde 80'i iş sahibi oldu.

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