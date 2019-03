Kadını güçlendiren imza

BUGÜN NELER OLDU

65 yıldır kadınların, değerleri ve yetenekleriyle iş hayatında etkin şekilde var olmasını destekleyen, kurduğu voleybol takımıyla yurtdışında Türkiye'nin göğsünü kabartan, kredi tahsisten insan kaynaklarına, hazineden kurumsal iletişime ve şubelere kadar bankanın her alanında kadın çalışanlara yer veren Vakıfbank, Birleşmiş Milletler'in (BM) özel sektör girişimi Women Empowerment Principles'ı (WEPs-Kadın Güçlendirme İlkeleri) imzalayan ilk Türk kamu kuruluşu oldu. Bankanın Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, "Türkiye'nin güçlü kadınlarla yükseleceğine yürekten inanmış bir kuruluş olarak, Vakıfbank çatısı altında uygulanan cinsiyet eşitlikçi politikalara çok güçlü bir halka daha ekledik" dedi.Birleşmiş Milletler'in iş dünyasında ortak bir kalkınma kültürü oluşturmak amacıyla önerdiği 10 ilkeyi içeren Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni (Global Compact) imzalamak için de başbvuru yaptıklarını söyleyen Özcan, sürdürülebilir ve kapsamlı küresel ekonomi vizyonu ile tümüyle gönüllülük esasına dayalı Global Compact'i imzalamayı çok önemsediklerini belirtti. Özcan, şunları vurguladı: "Bu sayede iş dünyasında giderek desteklenen bu kültürün bir parçası olarak hem uluslararası kimliğimizi desteklemiş hem de toplumsal sorumluluklarımızı sürdürülebilir kılarak, en bilinçli ve en yararlı şekilde yerine getirmiş olacağız."65 yıldır liyakatin cinsiyeti olmadığı bilinciyle hareket ettiklerini vurgulayan Özcan, "Vakıfbank Finans Grubu çatısı altındaki şirketlerimizde kadın genel müdürlerimiz, bankamız ve bağlı ortaklıklarımızda yönetim kurulu dâhil her seviyede kadın yöneticilerimiz büyük sorumluluklar üstleniyor. Vakıfbank'ın yüzde 51'ini, çalışmaktan gurur duyduğum kadın mesai arkadaşlarım oluşturuyor. Kredi tahsisten insan kaynaklarına, hazineden kurumsal iletişime, ticari şubelerden ve kurumsal şubelere kadar birçok birimde, en önemli karar mekanizmalarında kadın çalışma arkadaşlarımız yönetici olarak inisiyatif kullanıyor" diye konuştu.Entelektüel sermayenin değerini, toplumsal cinsiyet eşitliğini, kadınlarla ilgili farkındalığı artıracak adımları önemsediklerini dile getiren Özcan, "Dünyanın en büyük gönüllü kurumsal sosyal sorumluluk girişimine dâhil olmak, bunlara verdiğimiz önemin ve samimiyetimizin kanıtıdır. Kurumsal yapılanma ve tüm iş süreçlerimizde şeffaflık ve kapsayıcılık anlayışıyla imza attığımız küresel prensiplerin Vakıfbank'ı her alanda daha yukarıya taşıyacağına inancımız sonsuzdur. Efsane olup dünyanın takdirini kazanan, asla vazgeçmeyip hep zirveyi hedefleyen, kim ne derse desin hayallerinin peşinden koşan, aklıyla ve yüreğiyle geleceğe yön veren, her şeye gücü yeten kadınlarımıza bugün, 'gücünü kutla' diyoruz" diye konuştu. Vakıfbank'ın köklerinde vakıf kültürünün olduğunu da hatırlatan Özcan, "Topluma karşı duyduğumuz sosyal sorumluluk bilincinin bir yansıması olarak farklı ve özel bir kimliğe sahibiz. Bu kimlik bize aynı zamanda Anadolu'nun mirası Türkiye'nin gücü olma sorumluluğunu da yüklemektedir. Toplumu toplum yapan değerleri başının üzerinde taşıyan vakıf kültürünün temeli ailedir; ailenin direği de kadındır. Bu yüzden vakıf tarihi güçlü kadınlarla doludur. Sadece 15'inci yüzyılda Bursa'da kurulan vakıfların yarısından fazlasında kadınların imzası, emeği var. Anadolu, bizim için güçlü kadınların toprağıdır. Bu memleketin her karışında kadınlarımızın emeği var" dedi.