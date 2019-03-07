MB: Dengelenme belirginleşti

BUGÜN NELER OLDU

Merkez Bankası (MB), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 24'te tuttu. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu (PPK), toplantı sonrası yapılan açıklamada ekonomideki dengelenme eğiliminin belirginleştiğine dikkat çekti. İktisadi faaliyetin yavaş bir seyir izlediği, cari dengedeki iyileşme eğiliminin sürmesinin beklendiği belirtildi.İthal girdi maliyetleri ve iç talep gelişmelerine bağlı olarak enflasyon göstergelerinde bir miktar iyileşme gözlendiğine dikkat çekilerek, "Bununla birlikte, fiyat istikrarına yönelik riskler devam etmektedir. Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir. Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir" denildi.