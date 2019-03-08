350 milyonluk Arap dünyasına açılan kapı

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Yaklaşık 350 milyonluk Arapça konuşan nüfusa ve Körfez ekonomisine ulaşım konusunda teknoloji girişimlerine kapıyı arayan Bahreyn, StartupBahreyn etkinliğini ikinci kez düzenlerken tüm girişimlere Arapça konuşan ülkelerde ürünü veya hizmeti piyasaya sürmeden önce test etme olanağı sunuyor. Körfez Ülkeleri, İngiltere ve Hindistan'dan yatırımcı ve girişimcilerin ilgi gösterdiği etkinlikte bölgedeki yatırım imkanları masaya yatırıldı. Bahreyn Ekonomik Kalkınma Kurulunun İcra Kurulu Başkanı Khalid Al Rumaihi, "Startup Bahrain etkinlikleri, girişimci ve yatırımcılar için yenilikçiliği ve büyümeyi teşvik edecek ilham verici bir hafta vaat ediyor. Bilgi, harika fikirler ve en önemlisi Bahreyn'deki fırsatları paylaşmayı dört gözle bekliyoruz" şeklinde konuştu.Khalid Al Rumaih sözlerine şöyle devam etti: "Artık teknoloji girişimlerinin oyunu değiştiren etkileri nedeniyle finansal hizmetler sektörümüzün dönüşümünü görüyoruz. Teknolojinin üretimde ve diğer sektörlerde de bizi dördüncü sanayi devrimine götüren bir rol oynadığını görmeyi umuyoruz." Bahreyn, Ekonomik Vizyon 2030'a yönelik hedefleri yerine getirme çabalarının bir parçası olarak girişimciler için bölgesel bir merkez oluşturmaya odaklanıyor. 3-10 Mart 2019 tarihleri arasında düzenlenen StartupBahrain etkinliğine Körfez ve Arap ülkelerinin yanı sıra İngiltere ve Hindistan'dan da girişimci ve yatırımcılar katıldı.StartupBahreyn, yatırımcılar, şirketler, hızlandırıcılar, inkübatörler, eğitim kurumları ve devlet kurumları dahil olmak üzere kilit paydaşları çekmeyi hedefliyor. 20'den fazla konuşmacının yarışmasının yer aldığı hafta boyunca sürecek etkinliklere 2 bin 500'den fazla delegenin katıldı. Bahreyn Merkez Bankası ve Bahreyn Development Bank (BDB) finans teknolojileri girişimlerinin pazara girişi için özel regülasyon paketleri (Regulatuary Sand Box) uygulamaya koyuyor. Yaklaşık 1 veya 1.5 yıl içinde çalışmaların sonuçlandırılması hedefleniyor. Aynı şekilde Bahreyn Üniversitesi de siber güvenlik, su güvenliği, finans teknolojileri ve blok zinciri konusunda yürütülen projelerle ilgili bilgi verdi.