Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi! Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın fiyatları canlı...

Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri, bugün de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Sevdiklerine armağan etmek, ya da birikim yapmak için altın önemli bir araç olma özelliğine sahip. Dövizde düşüş devam ederken vatandaşlar için "Altın fiyatları bugün ne kadar?" sorusu merak konusu oldu. Peki, 9 Mart 2019 tarihi itibariyle yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

ALTIN FİYATLARI 9 MART CUMARTESİ

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