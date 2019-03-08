Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi! Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın fiyatları canlı...

Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi! Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram ve fiyatları canlı...

Değerli bir hediye ve önemli bir yatırım aracı olarak altın madeni daima insanların ilgisini toplamıştır. Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta altın fiyatlarında önemli bir düşüş gözlemlenmişti. Haftanın son iki gününde ise fiyatlarda yukarı yönlü bir seyir hakimdi. İnsanlar, "Bugün altın fiyatları ne kadar?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Güncel altın fiyatlarını, yarım, gram ve ile ilgili tüm gelişmeleri haberimizde bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 9.3.2019 07:34 Güncelleme Tarihi: 9.3.2019 07:36
Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi! Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın fiyatları canlı...

Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri, bugün de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Sevdiklerine armağan etmek, ya da birikim yapmak için altın önemli bir araç olma özelliğine sahip. Dövizde düşüş devam ederken vatandaşlar için "Altın fiyatları bugün ne kadar?" sorusu merak konusu oldu. Peki, 9 Mart 2019 tarihi itibariyle yarım, gram ve fiyatları ne kadar?

ALTIN FİYATLARI 9 MART CUMARTESİ

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmelerini haberimizden öğrenebilir, güncel altın fiyatlarını a Para sayfamızdan anbean canlı takip edebilirsiniz.

piyasalar
BENZER HABERLER
Teşvikte Sınır Yok
ARKADAŞINA GÖNDER
Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi! Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın fiyatları canlı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN