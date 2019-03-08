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Avrupalı için en iyi destinasyon

Betül ALAKENT
BETÜL ALAKENT Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 8.3.2019
Avrupalı için en iyi destinasyon Türkiye
Avrupa turizminin yönünü belirleyen Berlin Uluslararası Turizm Borsası (ITB) ikinci gününde de yoğun ilgi gördü. Alman turizmcilerin Türk turizmcilerle sıkı toplantı trafiği öne çıkarken, bu yaz sezonu için yapılan rezervasyonlar da satışa dönmeye başladı. Alman turizmcilerin büyük ilgi gösterdiğini belirten Türk turizminin devleri, "Görünen o ki 2019'da Avrupalılar yeniden dönecek. Özellikle Almanya ve Hollandalı turistte büyük sıçrama yaşanacak" dedi.

ÜST KALİTE HİZMET
Almanya'dan Türkiye'ye turist getiren Bentour'un patronu Kadir Uğur, kur avantajının Türkiye tatilini çok cazip kıldığını söyledi. Türkiye'nin aynı klasmanda bir otele göre İspanya'dan yüzde 20 daha ucuz olduğunu aktaran Uğur, "Türkiye'de hizmet ise çok daha üst kalitede. Alman turist de bunun farkında" dedi. Türkiye'nin 2 bin 200 metrekarelik bir alanda yer aldığı fuar alanında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB), turizm ilçeleri, acentalar, oteller ve THY'nin standı ile yer aldı. Türkiye standında Turizm Bakanlığı Göbeklitepe'nin birebir kopyasını kurdu. Alman Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Norbert Fiebig açılış konuşmasında "Almanya'dan Türkiye'ye bu yıl gidecek turist sayısında 2016'ya göre yüzde 58 artış bekleniyor. Potansiyel olarak en güçlü ülke Türkiye" dedi. TÜRSAB'ın raporuna göre Almanlar 2018'de ortalama 12.5 geceleme ile son 5 yılın en yüksek seviyesine ulaştılar

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Avrupalı için en iyi destinasyon Türkiye
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