Bavul ticareti kayda alınıyor

BUGÜN NELER OLDU

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Laleli Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca ile Laleli'de esnafı ziyaret etti.Edinilen bilgilere göre, Laleli esnafının uzun süreden beri çözüm beklediği kayıt dışı ihracat sorununa çözüm bulundu. Gümrük Yönetmeliği'nde yapılan tebliğ düzenlemesiyle, başta Laleli esnafı olmak üzere Zeytinburnu, Merter, Bayrampaşa ve Osmanbey gibi yerlerde, yolcu beraberinde taşınan mallar dahil olmak üzere bundan böyle yapılan ihracat kargo şirketleri üzerinden değil, mikro ihracatçılar üzerinden kayıt altına alınacak.Böylece, yolcu beraberi ihracatı ve bavul ticareti resmileşecek. Bu sayede Laleli esnafı, ihracatçı konumuna geçerek birçok avantajdan yararlanacak.İlk defa uygulamaya alınan "ihracat antreposu" yöntemiyle mikro ihracatçı, kendisi resmi ihracatçı gözükeceği için TİM üyelerinin sayısında da önemli artış kaydedilecek. Düzenlemeyle ihracat antrepoları sayesinde yapılan ticaret resmiyete dökülecek.