Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Devlet desteğinden faydalanmak önemli

Devlet desteğinden faydalanmak önemli

Giriş Tarihi: 8.3.2019
Devlet desteğinden faydalanmak önemli
Vizyon Destek Genel Müdürü Hakan Kotan, son dönemde iş yaşamında birçok yeni uygulamanın hayata geçtiğini belirtti.
Devletin üretici, ihracatçı ve araştırma geliştirme faaliyetleri yürüten şirketlere vereceği destekleri yürütüp organize eden birçok kurum bulunduğunu söyleyen Kotan, şunları anlattı: "Bunlardan başlıcaları KOSGEB, Ticaret Bakanlığı ve TÜBİTAK. Bazı devlet destekleri başvuru esaslı olarak işliyor. Bu desteklerden faydalanmak için ilgili kuruma proje ile başvurmak gerekiyor. Desteklerin çoğunun mantığı, önce harcama yapılması, daha sonra bu tutarın belli bir oranda hibe olarak geri ödenmesi şeklinde oluyor."
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Teşvikte Sınır Yok
ARKADAŞINA GÖNDER
Devlet desteğinden faydalanmak önemli
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN