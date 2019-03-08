Devlet desteğinden faydalanmak önemli

BUGÜN NELER OLDU

Vizyon Destek Genel Müdürü Hakan Kotan, son dönemde iş yaşamında birçok yeni uygulamanın hayata geçtiğini belirtti.Devletin üretici, ihracatçı ve araştırma geliştirme faaliyetleri yürüten şirketlere vereceği destekleri yürütüp organize eden birçok kurum bulunduğunu söyleyen Kotan, şunları anlattı: "Bunlardan başlıcaları KOSGEB, Ticaret Bakanlığı ve TÜBİTAK. Bazı devlet destekleri başvuru esaslı olarak işliyor. Bu desteklerden faydalanmak için ilgili kuruma proje ile başvurmak gerekiyor. Desteklerin çoğunun mantığı, önce harcama yapılması, daha sonra bu tutarın belli bir oranda hibe olarak geri ödenmesi şeklinde oluyor."