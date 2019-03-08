Patronlardan istihdam mesajı

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Sanayi Odası Meclis Başkanı ve Kale Grubu Başkanı Zeynep Bodur Okyay, alınan mesafelere rağmen bugün tüm dünyada kadın olmakla erkek olmak arasında, kadınlar aleyhine çok fark olduğunu söyledi. Bu farkın olmaması için herkesin yapabileceği bir şeylerin olduğunu vurgulayan Okyay, herkesin sorunun çözümü için elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi. "Ben ülkemin insanları için umudunu daima canlı tutanlardanım" diyen Okyay, şöyle devam etti: "Kadın istihdamının erkeğinkiyle eşit olduğu... Kız çocuklarının önünde bütün kapıların açıldığı... Ayrıcalıkların değil, fırsat eşitliğinin konuşulduğu... Kadın emeğinin değerinin bilindiği... Kadın yüreğine cesaretin verildiği... Kadınların can güvenliği söz konusu olunca boğazımızın düğümlenmediği günlerin umudunu maalesef biliyorum. Bugün, hâlâ dünyada kadın olmak ve erkek olmak arasında çok fark var. Ancak şunu da biliyorum... Yarın bu farklar olmasın diye hepimizin yapabilecekleri var! Elimizi taşın altına koyalım. Üzerimize düşen sorumluluğun farkında olalım."İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, günümüz şartlarında üretimin daha estetik, katma değerli olması gerektiğini belirterek, "Bunun için üretim aşamasında kadın işgücünün daha fazla olması gerekiyor" dedi. Artık yeni fikir geliştiren ve farklı olanın kazandığını belirten Kestelli, şunları söyledi: "Günümüzde üretmek, ürettiğimize estetik değer katmak, bunu pazarlamak için karşımızdakini ikna etmek zorundaysak, adayın erkek ya da kadın olmasının hiçbir önemi yok. İnsanların iyi eğitim alması, mesleki beceriye, zekâ ve yaratıcılığa sahip olması gerekiyor. Eşitlik için her şeyden önce eşit eğitim ortamını sağlamalıyız. OECD'nin 2017 verilerine göre Türkiye, yüzde 33.8'lik kadın işgücü katılım oranıyla üye ülkelerin genel ortalamasında sonuncu sırada... TÜİK'in 2016 verilerine göre ise ülkemizde lise mezunu kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 32.7, mesleki veya teknik lise mezunu kadınların yüzde 40.8 iken, yükseköğretim mezunu kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 71.6. Yani daha çok kadın işgücü için işin başı eğitim" dedi.Son yıllarda kadın çalışan sayısında gözle görülür bir artış olduğunu söyleyen Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Alvimedica Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Alaton, kendilerinin Alvimedica tarafında bu artışa büyük katkı sunduklarını söyledi. Mavi yakada kadın çalışan oranlarının yüzde 50'yi geçtiğini anlatan Alaton, "Yakında Cumhurbaşkanımızın katılımıyla yeni fabrikamızı açacağız. Orada kadın çalışan oranımız yüzde 70'leri bulacak. Kadınlara istihdam sağlamayı, onları iş yaşamına kazandırmayı çok önemsiyorum" diye konuştu. Yeni fabrikalarında full kapasite üretim yapıldığında toplam çalışan sayısının 1.000'e ulaşacağı bilgisini veren Alaton, şöyle devam etti: "Artık kadınlar üretime katılma konusunda çok istekli. Özellikle gençlerde bunu çok net gözlemliyorum. Kadın, aile bütçesine katkı sunmak istiyor."En az haftada bir gün fabrikada çalışanları ile kahvaltı yapmayı çok önemsediğini anlatan Leyla Alaton, "Bu buluşma çalışanlarımızın motivasyonumu artırıyor ve verimliliği olumlu etkiliyor" diye konuştu.Türkiye İş Kadınları Derneği Başkanı (TİKAD) Nilüfer Bulut, iş hayatında kadın istihdamının son 10 yılda hızla artarak yüzde 30'lara kadar ulaştığını söyledi. Bulut, "Ancak bu istihdam rakamı yeterli bulmuyoruz. Kadınların sadece alt ve orta kademede yer almasını istemiyoruz. Özellikle karar mercilerinde yer alması gerekiyor. Sermayeye hükmeden kadınların artması gerektiğine inanıyorum. İşverenin çalışan tercihinde asla cinsiyetçi yaklaşmaması gerektiğinin altını çizen Nilüfer Bulut, "Kadınlar erkek egemen sektörlerde de başarılı olabilir. Ancak maalesef kadınlar bu sektörlerde yönetici olmayı talep etmiyor. Erkekler de maalesef onlara bu fırsatı tanımıyor" diye konuştu.Son dönemde kadın girişimcilere yönelik verilen teşviklerin çok yerinde olduğunu söyleyen Bulut, şunları vurguladı: "Teşvikler yerinde, ancak bürokrasi çok fazla. Bu nedenle kadın girişimciler teşviklere ulaşmakta zorluk çekiyor. Teşviklerin kolay ulaşılabilir olmasının faydalı olacağını düşünüyorum."