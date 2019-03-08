TOKİ başvuru şartları neler? TOKİ Başkanı resmen açıkladı... (Alt, orta ve üst gelir başvuru için son gün ne zaman)

Artık kira ödemekten yorulmuş vatandaşlar için Cumhurbaşkanı Erdoğan; TOKİ 50 bin konut müjdesini verdi! 67 şehirde 140 projeyle birlikte vatandaşa 50 bin yeni konut tahsis edilecek. TOKİ konutları başvuru şartları neler? TOKİ konutları başvurusu nasıl yapılır? Bu sorular vatandaşların yanıt aradığı konu başlıkları arasında yer alıyor. Toplu Konut İdaresi Başkanı; yapılacak 50 bin konutun %64'ünün 2+1, %36'sının da 3+1 olacağını ifade etti. TOKİ konut başvuruları 19 Nisan'a kadar devam edecek. Ayrıca 2+1 daireler için net gelirin 4.500 TL'den fazla olmama koşulu İstanbul'da 4.800 TL olacak revize edilecek. İşte TOKİ konutları konusunda merak edilen detaylar...

TOKİ BAŞKANI ÖMER KILIÇ'IN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE;