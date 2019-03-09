Albayrak’tan esnaf ziyareti

BUGÜN NELER OLDU

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dün Sarıyer'de esnaf ziyaretinde bulundu. Sokaktaki vatandaşlarla da sohbet eden Bakan Albayrak, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.Tanzim satış noktasına da uğrayan Albayrak, Türkiye'nin zorlu süreçlerden geçtiğini, mart ayının şubattan daha iyi olacağını belirterek, 15 Temmuz'u dünyada hiçbir ülkenin yaşamadığını, geçen ağustosta ekonomiye yapılan saldırının Türkiye tarihinde olmadığı gibi dünyada da sayılı ülkede olduğunu kaydetti.Siyasetin vatandaşa hizmet için yapıldığını ifade eden Albayrak, "Bu ülkenin başında Recep Tayyip Erdoğan var. O geldiği günden beri başkalarına benzemiyor. Son 16 yıllık Türkiye sürecinde gece gündüz demeden insanlara hep doğruyu söyleyerek, yerli ve milli duruşla bu ülkeye hizmetten vazgeçmedi" diye konuştu. Bakan Albayrak, İstanbul Oto Sanatkârları Esnaf Odası'nı da ziyaret etti.