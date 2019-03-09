Kadının işgücüne katılımı % 41’e çıkacak

BUGÜN NELER OLDU

Borsa İstanbul'da gong 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle "kadın-erkek eşitliği" için çaldı. Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) ve Borsa İstanbul işbirliğiyle düzenlenen törene katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Dünya nüfusunun yarısını oluşturan kadınların olmadığı bir denklem, doğru bir denklem değildir. İyi bir gelecek hedefliyorsak bunu kadın ve erkek birlikte inşa etmek durumundayız. 2023'te ülkemizde kadınların işgücüne katılım hedefi yüzde 41'dir. Bu hedefin tutturulmasında hepimize görevler düşüyor" dedi.Sadece istihdam edilen değil, yönetici kadın oranına bakıldığında da "yetmez ama yine de sevindirici" denilebilecek rakamlara ulaşıldığını ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:"2002'de yönetici kadın oranı yüzde 8.9'du. 2018'de bu oran yüzde 15.6'ya çıktı. İşgücüne katılım oranı ise yüzde 27.9'dan 34.1'e yükseldi." İş kadınlarına genç kızlara yol açmaları tavsiyesinde bulunan Emine Erdoğan, "Kadınların muazzam bir dönüştürücü gücü var. Bu güç ortaya çıktıkça, etrafımızdaki her şeyin başkalaştığını görüyoruz. Kamusal alanda, çalışma hayatında ve siyasette kadının daha çok rol almasıyla çatışmacı dil, uzlaşmacı bir tavra dönüşüyor. Yeter ki kadınlarımız kendi vasıflarıyla buralarda yer alabilsinler" diye konuştu.Geleceği şekillendirmekten bahsediliyorsa kadınların bilişim ve teknoloji alanında mutlaka var olması gerektiğinin altını çizen Erdoğan, "YÖK rakamlarına baktığımızda, kadınların eğitim ve sağlık bilimlerindeki oranı yüzde 60'ların üzerinde. Mimarlık ve inşaatta yüzde 32, bilişimde ise yüzde 22... Üniversite çağındaki genç kızlarımızı mühendislik ve bilişime yönlendirmeliyiz" dedi.Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin başarı hikâyesinin büyüyerek devam etmesi için kadınlara ihtiyaç olduğunu belirterek, "Kadınların sadece ekonomik değil tüm toplumsal alanlarda daha görünür olması, cinsiyet ayrımcılığının bu manada daha da azalarak son bulması hedefine bizleri daha yaklaştıracaktır" dedi.Albayrak, Türkiye'nin cinsiyet ayrımcılığı ile mücadelede güçlü bir hafızaya sahip olduğunu kaydederek, şu ifadeleri kullandı: "Kapsayıcı politikalarla kadınlarımızın toplumun her kademesinde daha görünür olabilmesi ve eşitsizliği gündemimizden çıkarmak için gereken adımları atmaya devam edeceğiz." Kadınların işgücüne katılımı açısından son 15 yılda önemli mesafe kat edildiğini ancak özel sektörde yakalanan bu ivmeyi kamuda istenilen noktaya çıkaramadıklarını söyleyen Albayrak, "Kadınlar bakanlıklarda üst noktalara daha fazla talip olmalı" dedi.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise 2005'te 5 milyon olan kadın istihdamının, bugün 9 milyona yaklaştığını belirterek, "Türkiye kadın istihdamında birçok ülkeyi geride bıraktı" dedi.Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan, gelişmiş ve müreffeh bir toplumun inşasının, kadınların eliyle olacağına inandığını belirtti. Arıcan, borsa şirketlerinin yönetim kurullarında daha fazla kadının yer alması için çalışmalar yaptıklarını aktardı.TİKAD Başkanı Nilüfer Bulut da, "Dünya düzeninin değişmesi için kadınlara ihtiyaç var" değerlendirmesinde bulundu.