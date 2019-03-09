Rötar yapan trenin yolcusuna tazminat

BUGÜN NELER OLDU

Tren yolcularının gecikmeden kaynaklı mağduriyetlerini gidermek için önemli bir yönetmelik yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle görevli demir yolu tren işletmecisi personeli, trafiğin seyir ve güvenliğini tehlikeye düşürecek, yolcuları rahatsız edecek, genel ahlaka ve adaba aykırı tutum ve davranışlarda bulunamayacak.Son varış noktasına demir yolu tren işletmecisinden kaynaklanan sebeplerden dolayı 0-500 kilometre arasında 75 dakika ve 500 kilometreden fazla mesafelerde 125 dakika ve daha fazla gecikmeyle varılması halinde, yolcular, demir yolu tren işletmecisinden tazminat talep etme hakkına sahip olacak. Bu durumda yolcuya, ödenmiş olan bilet ücreti üzerinden, 75-125 dakika arası gecikmelerde bilet ücretinin yüzde 25'i, 125 dakika üzeri gecikmelerde bilet ücretinin yüzde 50'si oranında, talebin iletilmesini takip eden 1 ay içinde tazminat ödenecek.Yolcunun kaza veya olay nedeniyle ölümü halinde tazminatlar, yapılan cenaze giderleri, ölüm hemen gerçekleşmemişse tedavi giderleri ile çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıpları kapsayacak. Yolcunun ölmesi nedeniyle desteğinden yoksun kalan kişilerin bu sebeple uğradıkları kayıplar da tazmin edilecek. Yolcunun geçimini temin ettiği kişilerin açacakları tazminat davaları genel hükümlere tabii olacak.