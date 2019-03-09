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başvuru şartları neler? TOKİ Başkanı resmen açıkladı! Alt, orta ve üst gelir başvuru için son gün ne zaman?

konutları başvuru şartları neler? Başkan Erdoğan; kısa süre önce vatandaşlara 50 bin yeni konut yapılacağının müjdesini vermişti. Çevre ve Şehircilik Bakanı da aynı şekilde; Erdoğan'ın TOKİ müjdesinin ayrıntılarını katıldığı televizyon programında ifade etmişti. Bugüne kadar 10 bin 82 kişinin başvurduğu sürece dair, vatandaşlar büyük bir ilgiyle TOKİ başvurusu nasıl yapılır? sorusunun cevabını sorguluyor. Alt, orta ve üst gelir başvuru şartları neler, kaç ay taksit olacak, TOKİ evleri nerede yapılacak? Toplu Konut İdaresi Başkanı Başkanı ; gerçekleştirdiği basın toplantısında 50 bin konut hakkında merak edilenleri açıkladı. Peki, TOKİ başvuruları nasıl ve nereden yapılır?

Giriş Tarihi: 9.3.2019 09:48 Güncelleme Tarihi: 9.3.2019 09:48
TOKİ başvuru şartları neler? TOKİ Başkanı resmen açıkladı! Alt, orta ve üst gelir başvuru için son gün ne zaman?

Artık kira ödemekten yorulmuş vatandaşlar için Cumhurbaşkanı Erdoğan; 50 bin konut müjdesini verdi! 67 şehirde 140 projeyle birlikte vatandaşa 50 bin yeni konut tahsis edilecek. TOKİ konutları başvuru şartları neler? TOKİ konutları başvurusu nasıl yapılır? Bu sorular vatandaşların yanıt aradığı konu başlıkları arasında yer alıyor. Toplu Konut İdaresi Başkanı; yapılacak 50 bin konutun %64'ünün 2+1, %36'sının da 3+1 olacağını ifade etti. TOKİ konut başvuruları 19 Nisan'a kadar devam edecek. Ayrıca 2+1 daireler için net gelirin 4.500 TL'den fazla olmama koşulu İstanbul'da 4.800 TL olacak revize edilecek. İşte TOKİ konutları konusunda merak edilen detaylar...

TOKİ BAŞKANI ÖMER KILIÇ'IN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE;

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