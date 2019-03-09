Vatandaş ucuz eve koştu

BUGÜN NELER OLDU

Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) 67 ilde 140 proje ile başlattığı 50 bin konutluk sosyal konut hamlesine vatandaşlardan yoğun talep geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Mart'ta açıkladığı, 6 Mart'tan itibaren de başvuruların alınmaya başlandığı sosyal konutlara dün sabah itibarıyla yaklaşık 11 bin kişi başvurdu.Proje değeri 9.7 milyar lira olan projeler ile ilgili bilgi veren TOKİ Başkanı Ömer Bulut, "2 günlük talep toplama süresi içinde vatandaşlarımız projeye büyük ilgi gösterdi ve beklentimizin üzerinde talep geldi. Çağrı merkezimiz kilitlendi. Vatandaş yoğun şekilde çağrı merkezimizi de arıyor" dedi. Sosyal konutlarla ilgili en çok merak edilenlerin başında teslim tarihleri de geliyor. Bu konu hakkında da bilgi veren Ömer Bulut, "Bu projeleri ihale sürecine getirmeye başladık. 2 bin konutun ihale süreci başladı. İdaremiz bu projelerin ihalesini gerçekleştirecek ve inşaatları da bitirilip en geç 36 ay içinde konutlar hak sahiplerine teslim edilecek" diye konuştu.Yeni projelerin aile, komşuluk ve mahalle kültürünü yaşatacak az katlı yatay mimariyi esas alan konutlardan oluşacağını vurgulayan Ömer Bulut, "Burada önem ve öncelik verdiğimiz hususların başında binalarımızın az katlı olması gelmektedir. Yeni başlatılan bazı projeler de İstanbul Ayazma gibi revize ediliyor" şeklinde konuştu.Sosyal konut hamlesinin şu anda 67 ili kapsadığını söyleyen TOKİ Başkanı Bulut, kalan 14 şehirle ilgili de çalışmaların başlayacağının müjdesini verdi. Bulut, şöyle konuştu: "67 ilin dışında kalan diğer 14 şehrimizde arsa üretimi ve proje etüt çalışmaları devam ediyor. En kısa sürede bu kampanya 81 il ve ilçelerimize yaygınlaştırılacak. Vatandaşlarımızın talebi de önemli."Talepler bankaya yapılacakKonut alacaklarda aranan şartlar:Türk vatandaşı olmak ve il sınırları içinde en az bir yıl ikamet etmek.2+1 konutlar için 25 yaşını, 3+1 konutlar için de 18 yaşını doldurmuş olmak.2+1 konutlar için en fazla hane halkı gelirin 4 bin 500 TL'yi geçmemesi (İstanbul 4 bin 800 TL).Müracaat sırasında 2+1 konutlar için 500 TL, 3+1 konutlar için 1.000 TL ön kayıt parası alınıyor.Talep toplama işlemleri bankalar tarafından yapılıyor.Vatandaşların TOKİ'ye değil, doğrudan Ziraat ve Halk Bankası şubelerine müracaat etmeleri gerekiyor.Büyüklük: Brüt 75 ve 85 metrekareFiyat: En az 116 bin 400 liraPeşinat: Yüzde 12 (13 bin 968 lira)Taksit: 388 liraVade: 240 ayBüyüklük: Brüt 110 ve 128 metrekareFiyat: En az 170 bin 720 liraPeşinat: Yüzde 10 ve 17 bin 72 liraTaksit: 759 liraVade: 180 ay