Devletin borç yönetimi Komite’ye emanet edildi

BUGÜN NELER OLDU

Kamuda, nakit, borç ve risk yönetiminde yeni bir dönem başlıyor. Sürdürülebilir, hesap verilebilir borç yönetimi esas alınırken, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca Borç ve Risk Yönetimi Komitesi kuruluyor. Kamunun nakit, borç, risk yönetimi politikilarının belirlenmesi, gözden geçirilmesi bu komite tarafından yerine getirilecek. Bakanlık, borç, nakit ve risk yönetiminin koordinasyonuna ilişkin yönetmelikte değişikliğe gitti. Yönetmelikte dikkat çeken bazı düzenlemeler şöyle:Kamu borç ve risk yönetiminde, makroekonomik dengeleri gözeterek para ve maliye politikalarıyla uyumlu, sürdürülebilir, saydam ve hesap verilebilir bir borçlanma politikası izlenecek.Finansman ihtiyaçlarının, maliyet unsurları göz önüne alınarak risk düzeyi çerçevesinde, en uygun maliyetle karşılanması esas alınacak.Borç, nakit ve risk yönetimi politikalarının belirlenmesi ve uygulanması Borç ve Risk Yönetimi Komitesi tarafından yerine getirilecek. Komite üyeleri bakan onayı ile belirlenecek.BakanlıkKamu Finansmanı Genel Müdürlüğü bünyesindeki risk yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı Komiteye bilgi sağlayacak. Borç yönetiminde izlenecek olan politikalara, yapılacak borçlanmanın döviz, faiz ve vade kompozisyonu ile borçlanmada kullanılacak enstrümanların genel özelliklerine ilişkin önerilerde bulunacak.