İstihdam yarışı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı, "Burası Türkiye burada iş var" sloganıyla hayata geçen 2019 istihdam seferberliğinde rakamlar ortaya çıkmaya başladı. İstanbul 900 bin, Ankara 220 bin, İzmir 200 bin, Kocaeli 100 bin, Bursa 120 bin, Kayseri 30 bin, Diyarbakır 20 bin, Trabzon 16 bin, Sakarya 15 bin, Gaziantep 15 bin, Denizli 15 bin, Elazığ 9 bin, Uşak 5 bin, Bingöl 2 bin kişiye ilave istihdam yaratmayı hedefliyor. Diğer illerde de seferberlik kapsamında istihdam edilecek kişi sayıları yavaş yavaş netleşmeye başladı. Önümüzdeki 2 hafta içinde toplam rakam ortaya çıkacak. Seferberlik ilanının ardından 10 gün geçmesine rağmen birçok ilde başvurular da başladı. İstanbul'da 15 bin, Ankara'da 4 bin, Kayseri'de 4 bin, Denizli'de 3 bin, Elazığ'da 300 kişiye istihdam sağlamak için şirketlerden İŞKUR'a başvuru yapıldı. Şirketler de tek tek açıklama yapıyor. İlk 3 ayda fiilen 1.050 kişiye işbaşı yaptıran Vestel, nisanda 250 kişi daha alacak. Bursa'da Matlı Şirketler Grubu, beyaz et üretim tesisinde 2 bin kişiye istihdam sağlayacak. SÜTAŞ 1.700 kişiyi, Konukoğlu bin kişiyi işe alacak. Kayseri'deki BRN Yatak da 50 kişiyi işe alacağını açıkladı.İstihdam Seferberliği için TOBB, 81 ildeki 365 oda ve borsaya 11 maddelik iş planı gönderdi. Edinilen bilgilere göre, kampanyanın Türkiye genelinde etkin tanıtılması için bilgilendirici basın toplantısı ve açıklamalar yapılması, vali, kaymakam, belediye başkanı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yerel teşkilatları ve iş dünyası kuruluşlarının başkanları ile toplantılar yapılması istendi. İllerde en çok vergi ödeyen ve istihdam sağlayan ilk 100 üyeyle görüşmeler yapılarak, teşviklerin anlatılması, muhasebecilere ve şirketlerin insan kaynakları yöneticilerine bilgi verilmesi, binalara afişler asılması talep edildi.

İSTİHDAM MASALARI KURULDU

Geçen haftadan itibaren Türkiye'nin dört bir yanında oda ve borsalar hem kendi binalarına hem de ilin birçok yerine afiş ve billboardlar astı. Teşvikleri anlatmak için oda ve borsalar, tanıtım filmleri hazırladı. Bunlar, yerel basında ve sosyal medyada yayınlanmaya başladı. Odalar kendi bünyelerinde istihdam masaları kurdu.







ALTYAPI TAMAM 20 BİN KİŞİ İŞE ALINACAK

Diyarbakır Ticaret Odası Başkanı Mehmet Kaya, şehrin altyapı sorununun çözüldüğünü belirterek, "Diyarbakır Tekstil Organize Sanayi Bölgesi altyapı yatırımı ve organize sanayi bölgesinin arıtması tamamlandı. Yeni bir sanayi bölgesi daha kuracağız" dedi. Bunların tamamlanması ve teşvik paketinin katkısıyla ilave 20 bin kişinin istihdam edileceğini aktaran Kaya, "Finansa erişim sorunu da çözülürse 20 bin kişiyi aşarız" şeklinde konuştu.

İSTANBUL'DA 10 GÜNDE 15 BİN KİŞİLİK BAŞVURU

İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, "Çok büyük ilgi var. Şu ana kadar 15 bin kişilik bir başvuru oldu. Yerel seçimlerden sonra 3-4 kat artar" dedi. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç de "Amacımız işletmelerin istihdam potansiyelini harekete geçirerek ekonomik kıskacı istihdamın gücüyle kırmak" diye konuştu.

220 BİN İSTİHDAM SÖZÜ

Ankara'da 220 bin kişinin işe alınması hedefleniyor. Şu ana kadar 4 bin kişiye ilave istihdam sağlandı. Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, "Şu anda 5-6 bin civarında bir talep geldi, sayı her gün artıyor. Oda olarak bir de teşvikleri bilgilendirme merkezi kurduk" dedi. Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir de, "Bugüne kadar 4 bine yakın kişi teşvikten faydalanarak istihdam edildi" diye konuştu



16 BİN KİŞİYE İŞ SAĞLANACAK

Trabzon TSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu, 8 bin üyeleri olduğunu, 2017'deki seferberlikte, 16 bin civarında istihdam sağladıklarını hatırlatarak, "Bu yıl da aynı rakama ulaşırız, yoğun talep var" dedi.

15 BİN KİŞİLİK İLAVE İSTİHDAM

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adil Konukoğlu, devletin çok önemli teşvikler sağladığını belirterek, "Teşvikler sanayicilerimizin çok ilgisini çekti. Biz Konukoğlu olarak nisana kadar bin kişilik istihdam oluşturacağız. Gaziantep genelinde ise bu rakam 15 bini bulur" diye konuştu.



HEDEF 30 BİN

Kayseri seferberlik kapsamında 30 bin kişiyi istihdam etmeyi hedefliyor. Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, bu yıl içinde teşvikler kapsamında ilave 30 bin kişiyi istihdam etmeyi hedeflediklerini söyledi. Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci de, şu anda teşvik 4 bini aşkın çalışan talebi geldiğini vurguladı.



200 BİN KİŞİYE İŞ İMKÂNI

İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, basına ilanlar vererek tanıtımı yaptıklarını, iki tanıtım filmi çektiklerini belirterek, "Odada istihdam masası kurduk. Buraya günde 100 kişi başvuruyor.İzmir olarak 200 bin kişiye ilave istihdam yaratacağız" dedi.



2 BİN KİŞİ ALACAK

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Mehmet Ekin, istihdam seferberliğine katılım ve ilginin yüksek olduğunu belirterek, "Hedefimiz 2 bin kişi. Şu anda 200 kişilik bir başvuru oldu" dedi.



BİR HAFTADA 300 KİŞİ İŞBAŞI YAPTI

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan, "Şu anda ihracata çalışan firmalardan 300 kişilik bir başvuru geldi. Teşvikler sayesinde bir hafta içinde 300 kişi işbaşı yaptı. Hedefimiz 9-12 bin kişi…" dedi.



15 BİN KİŞİYE İŞ SAĞLANACAK

Denizli'de 15 bin kişiyi istihdam etmeyi hedefliyor. Program kapsamında 3 bin kişi işe alındı. Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, "Güçlü bir talep var" dedi.



HEDEF 2017'NİN ÜSTÜNE ÇIKMAK

Sakarya TSO Başkanı Akgün Altuğ, "2017'de ilave 15 bin kişiye istihdam sağladık. Bu yılki seferberlikte bu sayının üzerine çıkacağız" diye konuştu.



100 BİN YENİ İSTİHDAM

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, 100 bin kişiyi işe almayı taahhüt ettiklerini söyledi. Zeytinoğlu, "Firmalardan yoğun talep geliyor" dedi.



İSTİHDAM MASASI KURDU

Uşak, ilave 5 bin kişiyi iş imkânı sağlamayı hedefliyor. Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selim Kandemir, odada istihdam masası kurduklarını söyledi. Kandemir, "9 kişi burada çalışıyor. Teşviklerle ilgili bilgi veriyorlar" dedi.



YENİ İSTİHDAMA ÜCRET DESTEĞİ:

İşverenler nisan sonuna kadar sağlayacağı her ilave istihdam için 3 ay boyunca prim ve verginin yanında ücret de ödemiyor. Devam eden 9 ayda da işverenden prim ve vergi alınmıyor. 3 aylık ücret desteği aylık kişi başına 2.021 TL'yi, prim ve vergi desteği de 1.113 TL'yi buluyor. Bu destekle işe alınanların 9 ay istihdam zorunluluğu var. 9 ay sonra da aylık kişi başı 1.113 TL destek veriliyor.



ASGARI ÜCRET TEŞVİKİ:

2019 yılı için 12 ay süreyle çalışan sayısı 500'e kadar olan işverenlere aylık kişi başına 150 TL ödeniyor. 500 ve üzeri çalışanı olan işverenlere aylık kişi başına 101 TL destek veriliyor.



4 ALTI PUAN İLAVE:

Kalkınmada öncelikli 51 il ve 2 ilçede sigortalıların SGK primlerine 5 puanlık indirime ilave olarak, 6 puan daha destek veriliyor. Aylık kişi başına destek miktarı 281 ila 1.113 TL arasında değişiyor.



YENİ iSTİHDAMIN SGK PRİMİ VE VERGİSİNİ DEVLET ÖDÜYOR:

İşverenler Aralık 2020'ye kadar her yeni istihdam için 12 ay süresince SGK primlerini ve vergileri ödemiyor. Kadın, genç ve engelli istihdamında bu destek 18 ay. İmalat ve bilişim sektörlerinde istihdama daha yüksek tutarda prim desteği veriliyor. Prim ve vergi desteği kişi başına aylık 1.113 TL. İmalat ve bilişim sektöründe faaliyet gösterenlere 2.712 TL. İşçi başına toplam destek miktarı 13.356 TL.



KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ:

Ekonomik sebeplerle işyerinde çalışma sürelerini geçici olarak azaltmak durumunda kalan işverenlere 3 ay boyunca azaltılan süreye ilişkin çalışanlarının ücreti devlet tarafından veriliyor. 3 aylık ücretler İşsizlik Sigortası Fonu'ndan ödeniyor.



DÜZENLİ ÖDEYENE TEŞVİK:

SGK primlerinin işveren hissesinin 5 puanlık kısmı devlet tarafından karşılanıyor. Bu da aylık 128 ila 959 TL arasında…



ÖNCE İŞBAŞI EĞİTİMİ SONRA İSTİHDAM PARASI:

Katılımcılara 3 aylık süreyle aylık 2.021 TL ödeniyor. İmalat sanayi ve bilişim sektörlerinde süre 6 aya çıkıyor. Öğrenciler için aylık 1.516 TL, işsizlik ödeneği alanlara da 1.010 TL destek veriliyor.



8 AY BOYUNCA KURSİYERE 2.021 TL DEVLETTEN:

Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Projesi kapsamında iş dünyasının ihtiyacı olan nitelikli işgücünü hazırlamak için 8 aya kadar mesleki kurslar düzenleniyor. Kursiyerlerin ücret ve sigortalarını devlet veriyor. Kursiyerlere 8 ay boyunca aylık 2.021 TL ödeniyor.





İŞÇİ ALANA DEVLET 1 YILDA 19.419 TL VERİYOR

Hükümet her ilave işçi alan işverene ücret desteği, SGK primi, vergi teşviki, asgari ücret desteği, önce işbaşı eğitimi sonra istihdam teşviki gibi pek çok alanda kolaylık sağlıyor. Bu kapsamda, 1 yıl boyunca bir işçi başına işverene 19.419 TL ödeniyor.