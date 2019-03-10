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’nin yeni gemisi ’ya tören

Giriş Tarihi: 10.3.2019
MSC’nin yeni gemisi Bellissima’ya tören
Avrupa'nın önde gelen kruvaziyer şirketi MSC Cruises, yeni gemisi MSC Bellissima'yı filosuna ekledi. Şirketin yeni amiral gemisi için, Southampton Limanı'nda adlandırma töreni gerçekleştirildi. MSC Cruises'ın vaftiz annesi Sophia Loren, kendi şıklığı ve zarafeti ile birebir örtüşen filonun bu 14'üncü gemisini isimlendirdi. MSC Cruises dünyanın en iyi şeflerinden biri olan Raymond Blanc, OBE ile yeni bir ortaklık yaptığını da açıkladı. Dünyaca ünlü tenor Andrea Bocelli ve Matteo Bocelli de sahne aldı.
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MSC’nin yeni gemisi Bellissima’ya tören
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