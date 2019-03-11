Cenevre’nin ‘en’leri

BUGÜN NELER OLDU

Otomotiv dünyasının en önemli şovlarından Uluslararası Cenevre Otomobil Fuarı, bu yıl 89'uncu kez kapılarını açtı. Elektrikli otomobillerin damga vurduğu fuarda, süper spor modeller de ilgi gördü. 199 firmanın katıldığı fuarda 150 Avrupa ve dünya prömiyeri gerçekleşti. 17 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek Cenevre Fuarı'nın en'leri şöyle:Detroit, Frankfurt ve Paris'te olduğu gibi bazı markalar Cenevre Otomobil Fuarı'na katılmadı. 2018'de beş olan sayı bu yıl sekize yükseldi. Bu yılki fuara Opel, Infiniti, DS, Ford, Hyundai, Jaguar, Land Rover ve Volvo katılmadı.2020'deki fuara iki büyük markanın BMW ve Mercedes- Benz'in de katılmayacağı öne sürüldü.Cenevre Fuarı, kişiye özel VIP araçların iç tasarımını yapan Türk firmalar ile Rus firmaların rekabetine sahne oldu. Rusya'dan iki, Türkiye'den ise üç firma fuarda araçlarını sergiledi. Rus rakiplerine göre daha yüksek teknolojiye sahip Okçu, Ertex ve Dizaynvip'in standları büyük ilgi gördü.Mobilitenin geleceğini elektrikli otomobil çözümlerinde gören Kia, fuarda tamamen elektrikli dört kapılı bir sedan konsepti tanıttı. Konsept araç, tasarım detayları ve teknolojilerle geleceğe ışık tutuyor. Geleceğe ışık tutan tasarımda 21 adet yüksek çözünürlüklü ekran, konsolu boydan boya çevreliyor.Skoda, ilk kez Cenevre'de sergilediği Vision iV konseptiyle tamamen elektrikli geleceğe hazır olduğunu gösterdi. Biri önde, diğeri arkada olmak üzere iki elektrikli motor, Vision iV modeline dört çeker sürüş sağlarken sıfır emisyonla yolculuk yapılıyor. Konsept aracın menzili 500 km.Volkswagen buggy efsanesini Cenevre'de elektirikli konsept model olarak hayata döndürdü. Amerikan buggy araçlarından esintiler taşıyan konsept modelin sabit tavanı veya bildiğimiz anlamda kapıları bulunmuyor. Büyük boyutta jantlar, off-road lastikler ve kapısız eşik tasarımı ile ön plana çıkıyor.Volvo'nun yeni elektrikli modeli Polestar 2, ilk kez vitrine çıktı. Markanın bir önceki modeli Polestar 1'e göre daha ucuz olması beklenen aracı farklı kılan bir özelliği de "vegan" olması… İç mekanda vegan tekstil ürünleri kullanılmış.Citroen, fuarda şehir içi ulaşımına alternatif bir çözüm olarak geliştirdiği Ami One adında iki kişilik konseptin dünya tanıtımını gerçekleştirdi. Ami One Concept'i toplu taşıma araçlarına ve bisiklet, motosiklet ve scooter gibi iki tekerlekli bireysel ulaşım araçlarına alternatif olarak tasarlandı.