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Televizyonlara 8 yılda 313

EVRİN GÜVENDİK Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 11.3.2019
Televizyonlara 8 yılda 313 program durdurma
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, medya hizmet sağlayıcılarına son 8 yılda 313 kez program durdurma cezası, 37 lisans iptali cezası verdi. RTÜK'ün verilerine göre televizyonlara kanun ihlali nedeniyle 239 milyon lira, içki ve sigara konusundaki kanun hükümlerine uyulmaması nedeniyle de 11 milyon lira ceza kesildi. Üst Kurul'un yine son 8 yılda medya hizmet sağlayıcılarına uyguladığı müeyyide sayısı ise 16 bin 43 oldu. RTÜK, yayınları uzmanları aracılığıyla takip ederken, kanun hükümlerine aykırılıklar tespit edildikten sonra idari para cezası, program durdurma, geçici yayın durdurma ve yayın lisansı iptali cezaları veriyor. Bu kapsamda RTÜK'ün verilerine göre, 2010- 2018 yılları arasında medya hizmet sağlayıcılarına toplam 16 bin 43 adet müeyyide uygulandı. 2017'de bin 818 kez, 2018'de ise bin 559 kez müeyyide uygulandı. Yine son 8 yılda kanun ihlalleri nedeniyle bin 184 medya hizmet sağlayıcısına toplam 239 milyon 715 bin 672 lira ceza kesildi. Sigara ve alkolle ilgili düzenlemelere uyulmaması nedeniyle de 11 milyon 327 bin 439 lira para cezası verildi.

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Televizyonlara 8 yılda 313 program durdurma
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