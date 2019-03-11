Televizyonlara 8 yılda 313 program durdurma

Radyo
ve Televizyon
Üst Kurulu, medya
hizmet sağlayıcılarına
son 8 yılda 313 kez program
durdurma cezası, 37 lisans iptali
cezası verdi. RTÜK'ün verilerine
göre televizyonlara kanun ihlali
nedeniyle 239 milyon lira, içki ve
sigara konusundaki kanun hükümlerine
uyulmaması nedeniyle de
11 milyon lira ceza kesildi. Üst
Kurul'un yine son 8 yılda medya
hizmet sağlayıcılarına uyguladığı
müeyyide sayısı ise 16 bin 43 oldu.
RTÜK, yayınları uzmanları aracılığıyla
takip ederken, kanun
hükümlerine aykırılıklar tespit
edildikten sonra idari para cezası,
program durdurma, geçici yayın
durdurma ve yayın lisansı iptali
cezaları veriyor. Bu kapsamda
RTÜK'ün verilerine göre, 2010-
2018 yılları arasında medya hizmet
sağlayıcılarına toplam 16 bin 43
adet müeyyide uygulandı. 2017'de
bin 818 kez, 2018'de ise bin 559
kez müeyyide uygulandı. Yine son
8 yılda kanun ihlalleri nedeniyle
bin 184 medya hizmet sağlayıcısına
toplam 239 milyon 715 bin 672 lira
ceza kesildi. Sigara ve alkolle ilgili
düzenlemelere uyulmaması nedeniyle
de 11 milyon 327 bin 439 lira
para cezası verildi.