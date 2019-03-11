Televizyonlara 8 yılda 313 program durdurma

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Radyove TelevizyonÜst Kurulu, medyahizmet sağlayıcılarınason 8 yılda 313 kez programdurdurma cezası, 37 lisans iptalicezası verdi. RTÜK'ün verilerinegöre televizyonlara kanun ihlalinedeniyle 239 milyon lira, içki vesigara konusundaki kanun hükümlerineuyulmaması nedeniyle de11 milyon lira ceza kesildi. ÜstKurul'un yine son 8 yılda medyahizmet sağlayıcılarına uyguladığımüeyyide sayısı ise 16 bin 43 oldu.RTÜK, yayınları uzmanları aracılığıylatakip ederken, kanunhükümlerine aykırılıklar tespitedildikten sonra idari para cezası,program durdurma, geçici yayındurdurma ve yayın lisansı iptalicezaları veriyor. Bu kapsamdaRTÜK'ün verilerine göre, 2010-2018 yılları arasında medya hizmetsağlayıcılarına toplam 16 bin 43adet müeyyide uygulandı. 2017'debin 818 kez, 2018'de ise bin 559kez müeyyide uygulandı. Yine son8 yılda kanun ihlalleri nedeniylebin 184 medya hizmet sağlayıcısınatoplam 239 milyon 715 bin 672 liraceza kesildi. Sigara ve alkolle ilgilidüzenlemelere uyulmaması nedeniylede 11 milyon 327 bin 439 lirapara cezası verildi.