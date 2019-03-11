THY'den türbülans açıklaması!

THY'den yapılan açıklamada, 9 Mart tarihli TK01 sefer sayılı İstanbul-New York uçağının, New York meydana inişinden 40 dakika önce öngörülemeyen ve şiddetli bir türbülansa girdiği hatırlatıldı.

İstanbul'dan 326 yolcu ve 18 kişilik uçuş ekibi ile hareket eden Boeing 777 tipi uçağın, yaşanan türbülans sonrası pazar gecesi Türkiye saati ile 02.30 sıralarında New York John F. Kennedy Havalimanına inişini güvenli şekilde gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uçakta bulunan 28 yolcu ve 2 kabin personeli, türbülansın etkisiyle oluşan hafif yaralanmalar nedeniyle hastaneye sevk edildi. Sağlık kontrolleri yapılan 28 yolcudan, ilk kontrollerde 18'i daha sonra ise 9'u tedavilerinin ardından taburcu edildi. Şu an 1 yolcu ve 1 kabin memurunun tedbir amaçlı sağlık gözetimleri sürmektedir."

Açıklamada, uçuş ve yolcu güvenliğini her zaman ön planda tutan THY'nin, yaşanan olay nedeniyle büyük üzüntü duyduğu ve tüm gereklilikleri yerine getirmek için durumu yakından takip ettiği ifade edildi.