THY yılın ilk iki ayında 10,9 milyon yolcu taşıdı

THY, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) Şubat 2019 dönemine ilişkin trafik sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, geçen yılın şubat ayında 5,12 milyon olan toplam yolcu sayısı, bu yılın şubat döneminde yüzde 1,1 artışla 5,17 milyona çıktı. Yolcu sayısı iç hatlarda yüzde 5 azalırken, dış hatlarda yüzde 6,3 arttı.

Yolcu doluluk oranı şubatta 0,1 puanlık artışla yüzde 79,8 düzeyinde gerçekleşti. Aynı dönemde dış hat seferlerdeki doluluk oranı da 0,1 puanlık artış gösterdi. Ücretli yolcu kilometre (ÜYK) şubatta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 artarak 10,5 milyara yükseldi. ÜYK, iç hat uçuşlarda yüzde 4,7 azaldı, dış hat uçuşlarda ise yüzde 4,4 arttı.

Dıştan dışa transfer yolcu sayısında artış yüzde 6,8, dıştan dışa transfer hariç dış hat yolcu sayısında artış yüzde 5,7 oldu. Geçen yılın şubat ayında 99 bin 112 ton olan taşınan kargo-posta, bu yılın aynı ayında yüzde 16,1 artışla 115 bin 56 tona yükseldi.

Bölgesel sonuçlar incelendiğinde ise yolcu sayısı Orta Doğu'da yüzde 13,9, Avrupa'da yüzde 7,7, Uzak Doğu'da yüzde 4,8 ve Kuzey Amerika'da yüzde 2,6 artış gösterdi.

İKİ AYDA TAŞINAN YOLCU SAYISI 11 MİLYONA YAKLAŞTI

Geçen yılın ocak-şubat döneminde 10,81 milyon olan toplam yolcu sayısı, bu yılın aynı döneminde yüzde 0,4 artışla 10,85 milyona yükseldi. Yolcu sayısında iç hatlarda yüzde 4,2 azalış, dış hatlarda yüzde 4,5'lik bir artış yaşandı. Dıştan dışa transfer yolcu sayısında yüzde 6,3, dıştan dışa transfer hariç dış hat yolcu sayısında yüzde 2,1 artış oldu.

Toplam arz edilen koltuk kilometre (AKK), yüzde 2,7 artışla 27,82 milyara yükseldi. AKK iç hat uçuşlarda yüzde 4 azalırken, dış hat uçuşlarda yüzde 3,8 arttı. Aynı dönemde ÜYK, yüzde 2,6 artarak 22,1 milyara ulaştı. ÜYK iç hat uçuşlarda yüzde 3,5 azaldı, dış hat uçuşlarda ise yüzde 3,6 arttı.

Geçen yılın ilk iki ayında 73 bin 473 olan yolcu uçakları konma sayısı, bu yılın ocak-şubat döneminde yüzde 0,4 artışla 73 bin 765'e yükseldi. Taşınan kargo-posta, aynı dönemde yüzde 15,2 artarak 226 bin 855 tona ulaştı. 2018'in şubat ayı sonunda 328 olan uçak sayısı, geçen ay sonu itibarıyla 338'e çıktı. Geniş gövde yolcu uçak sayısı 90'dan 92'ye, dar gövde yolcu uçak sayısı 220'den 223'e ve kargo uçak sayısı ise 18'den 23'e yükseldi.