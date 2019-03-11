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yolcularını uyardı, 6 Nisan'da büyük taşınma başlıyor!

(), 'ndan 'na 6 Nisan tarihinde büyük taşınmanın gerçekleşeceğini duyurdu.

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 11.3.2019 09:28 Güncelleme Tarihi: 11.3.2019 09:33
THY yolcularını uyardı, 6 Nisan'da büyük taşınma başlıyor!

THY'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Büyük taşınma başlıyor. Değerli yolcularımız yeni evimiz İstanbul Havalimanı'na taşınmamız nedeniyle 6 Nisan 2019 saat 02.00 itibariyle Atatürk Havalimanı'ndaki tüm tarifeli uçuşlarımıza son veriyoruz. 6 Nisan 2019 saat 14.00 itibariyle Atatürk Havalimanı'ndan planlanmış tüm uçuşlarımızı İstanbul Havalimanı'ndan icra etmeye başlayacağız. Yeni evimizin heyecanını bizimle paylaştığınız ve göstermiş olduğunuz anlayış için teşekkür ederiz. İstanbul Havalimanı'nda görüşmek üzere" denildi.

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THY yolcularını uyardı, 6 Nisan'da büyük taşınma başlıyor!
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