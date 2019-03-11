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'den o iddialara yalanlama

Sosyal medyada ‘ satılıyor’ paylaşımlarına yönelik olarak bir açıklama yapan Türk , bu tür haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 11.3.2019 14:35 Güncelleme Tarihi: 11.3.2019 14:59
THY'den o iddialara yalanlama

Sosyal medyada 'Türk Hava Yolları satılıyor' paylaşımlarına yönelik olarak bir açıklama yapan Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, bu tür haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

'TÜRK HAVA YOLLARI SATILIYOR' BAŞLIKLI HABERLER GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR

Yahya Üstün, twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Markamız hakkında farklı zamanlarda ortaya atılan ve yeniden gündeme gelen 'Türk Hava Yolları Satılıyor' başlıklı haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu asılsız paylaşımlar ile ilgili hukuki haklarımızın saklı tuttuğumuzu kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz" dedi.

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THY'den o iddialara yalanlama
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