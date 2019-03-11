THY'den o iddialara yalanlama

Sosyal medyada 'Türk Hava Yolları satılıyor' paylaşımlarına yönelik olarak bir açıklama yapan Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, bu tür haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

'TÜRK HAVA YOLLARI SATILIYOR' BAŞLIKLI HABERLER GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR

Yahya Üstün, twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Markamız hakkında farklı zamanlarda ortaya atılan ve yeniden gündeme gelen 'Türk Hava Yolları Satılıyor' başlıklı haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu asılsız paylaşımlar ile ilgili hukuki haklarımızın saklı tuttuğumuzu kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz" dedi.

Markamız hakkında farklı zamanlarda ortaya atılan ve yeniden gündeme gelen "Türk Hava Yolları Satılıyor" başlıklı haberler gerçeği yansıtmamaktadır.Bu asılsız paylaşımlar ile ilgili hukuki haklarımızı saklı tuttuğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz. — Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) 11 Mart 2019