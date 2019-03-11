THY'nin "Büyük Göç" planı belli oldu

THY'nin 29 Ekim tarihinde açılışı gerçekleşen İstanbul Havalimanı'na gerçekleşen İstanbul Havalimanı'na doğru büyük taşınma 5 Nisan Cuma gecesi saat 03.00'da başlayacak. 'Büyük Göç' olarak adlandırılan taşınmanın planlanan şekilde başarıyla gerçekleşmesi için 6 Nisan gecesi saat 02.00 ile 14.00 arasında Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı tüm tarifeli yolcu uçuşlarına kapatılacak.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, dev operasyona ilişkin, "Havacılık tarihinin en büyük taşınması gerçekleşecek. Taşıyacağımız ekipmanların kapladığı alan 33 futbol sahası büyüklüğüne denk. Tüm dünyanın izleyeceği bu büyük göç sonrası biz yepyeni bir sabaha uyanacağız. Güneşin Türk havacılığını tüm uçuşlarıyla İstanbul Havalimanı'nda aydınlattığı bir sabaha. Ülkemize ve şirketimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

ATATÜRK HAVALİMANI'NIN VEDA UÇUŞU DA NETLEŞTİ

THY'nin Atatürk Havalimanı'ndan yolcu taşıyacak son uçak Atatürk Havalimanı- Singapur uçuşunu gerçekleştirecek. Taşınma sonrası operasyonlar 6 Nisan günü saat 14.00'da İstanbul Havalimanı'nda başlayacak. 'Büyük Göç' sonrası gerçekleşecek ilk uçuş ise İstanbul Havalimanı - Ankara Esenboğa Havalimanı uçuşu olacak. İstanbul Havalimanı'ndan icra edilecek uçuşlar belirli bir planla kademeli olarak artırılacak.



5 BİN TIR'LIK YÜK TAŞINACAK

Taşınma işlemi sırasında Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na yaklaşık 47 bin 300 ton ağırlığında malzeme taşınacak. 44 ton ağırlığındaki uçak çekme aparatlarından çok hassas aletlere kadar, 10 bin parçadan fazla malzemenin oluşturduğu bu yük 5 bin TIR hacminde malzemeye eş değer. Bu yükü taşıyacak TIR'ların 45 saatte kat edeceği mesafe ise 400 bin kilometre olarak hesaplandı. Bu büyük operasyonda bin 800'den fazla çalışan görev alacak.

HAVALİMANI KODLARI DEĞİŞİYOR

İlk etap açılışı sonrası THY'nin tarifeli ek seferler gerçekleştirdiği İstanbul Havalimanı ISL kodu ile temsil ediliyordu. Büyük taşınma sonrası IATA kodları değişimi gerçekleşecek ve 6 Nisan günü 03.00 itibarıyla Atatürk Havalimanı'nın IST kodu İstanbul Havalimanı'na verilecek. Kargo ve VIP yolcu uçuşlarının gerçekleşeceği Atatürk Havalimanı ise ISL kodunu alacak.