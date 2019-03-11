TOKİ 50 bin konut projesi başvuru şartları neler? 2019 TOKİ konutları alt orta ve üst gelir başvuruları nereye yapılıyor?

Başkan Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde müjdesini verdiği TOKİ 50 bin sosyal konutları başvuru işlemleri alınmaya devam ediyor. Sosyal konut projesi adı altında 67 ilde yapılacak 50 bin konut projesi büyük ilgi görürken, sürece dair bilgisi bulunmayan vatandaşlar 'TOKİ 50 bin konut projesi başvuru şartları neler?' sorusuna arama motorları üzerinden yanıt arıyor. Milyonlarca vatandaş Toplu Konut İdaresi Başkanlığı üzerinden 2 1 ve 3 1 evlerine kavuşma hayalini kurarken konuya dair detayları sizler için derledik. Peki, TOKİ konutları alt orta ve üst gelir başvuruları nereye yapılıyor?

TOKİ 50 BİN KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELER? BAŞVURU NASIL VE NEREYE YAPILIR?

İşte adım adım ayrıntılar...