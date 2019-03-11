Türk suyu Çin yolcusu

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Türkiye'deüretilen ve Asya'ya ihraç edilen ürünlere her gün bir yenisi ekleniyor. Ulusal düzeyde satış yapan büyük firmalar içerisinde Türk sermayeli tek şirket olan Pınar, Asya ve Çin pazarına açılıyor. Şu ana kadar Türk suyunu 20 ülkeye satan ve bu alandaki ihracatın yüzde 13.6'sını gerçekleştiren firmanın Operasyonlar Direktörü Koral Kalpaklıoğlu, "2018 yılında toplam satışlarımızın yüzde 11'ini yurt dışı pazarlara gerçekleştirdik. Geçtiğimiz yıl başta İngiltere, Almanya ve Avrupa ülkeleri ihracatımızın yüzde 78'lik bölümünü oluşturdu. 2018 yılında mevcut ve potansiyel pazarlar için geliştirdiğimiz Pınar Frii ve Pınar Limonata ürünlerimizin de ihracatına da başladık" dedi.Pınar Su'yun yeni ürün geliştirme çalışmalarıyla yurt içi ve dışında pazar payını daha da artırmayı hedeflediklerini belirten Koral Kalpaklıoğlu, "Sahip olduğumuz laboratuvar imkanlarıyla suyu, kaynaktan doluma üretimin her aşamasında fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik testlerden geçirerek tüketicimize sunarken, 20 ülkeye de ihracat yapıyoruz. İhracatımızda 2018 yılında yüzde 48 oranında büyüme sağladık. ABD, Almanya, Azerbaycan, BAE, Bahreyn, Çekya, Irak, İngiltere, İrlanda, İsviçre, Katar, KKTC, Kosova, Kuveyt, Malta, Romanya, Singapur, Trinidad&Tobago, Ukrayna ve Yunanistan pazarlarına ihracat yaptık. 2019 yılında ise hedef pazarlarımız Çin ve diğer Uzak Asya ülkeleri olacak. Yeni pazarlara yönelik çalışmalarımız önümüzdeki dönemde de aynı hızla devam edecek" dedi.