Türkiye güvenli bir seyahat ülkesi

BUGÜN NELER OLDU

Havayoluşirketi SunExpress'in CEO'su Jens Bischof, "Türkiye, sadece harika bir seyahat ülkesi değil, aynı zamanda tamamen güvenli, sorunsuz şekilde giriş-çıkış yapılan bir ülkedir" dedi. Bischof, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen 53. Uluslararası Turizm Borsası Fuarı'nda, Alman turistlerin Türkiye'de çok iyi karşılandığını ifade etti. Bunu 2 yıl boyunca hemen hemen her hafta tecrübe ettiğini belirten Bischof, "Alman tatilcilere 'Biz Almanlar, Türkiye'de gayet güzel karşılanıyoruz' mesajını verebilirim" şeklinde konuştu. Bischof, Antalya'ya 4, İzmir'e de 3 olmak üzere 7 yeni rotada daha hizmet vereceklerini kaydetti.