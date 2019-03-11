Türkiye otomobilini seçiyor

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Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD), tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Türkiye'de Yılın Otomobili" yarışmasının finalistleri belli oldu. İki aşamalı olarak düzenlenen yarışmanın ilk etabında OGD üyeleri, yaptıkları oylama ile 7 finalist otomobili belirledi. 21 aday model arasından Dacia Duster, Ford Focus, Honda CR-V, Mercedes Benz A Serisi, Toyota Corolla Sedan, Volkswagen T-Roc ve Volvo XC40 finale kalmaya hak kazandı.Yarışmanın ikinci etabında finale kalan 7 otomobil için 9 Nisan tarihinde İntercity İstanbul Park'ta test sürüşü düzenlenecek ve ardından ikinci oylamaya geçilecek. 7 finalist otomobili son bir kez daha test etme şansı bulacak olan OGD üyelerinden oluşan her jüri üyesi sahip olduğu 250 puanı adaylar arasında dağıtacak. En fazla puan alan finalist, "Türkiye'de Yılın Otomobili" seçilecek. Birinci olan otomobil, 16 Nisan 2019'da açıklanacak.OGD üyeleri oylarını "tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, güvenlik, donanım seviyesi ve fiyat/değer oranı" kriterlerini göz önüne alarak kullanacaklar."Türkiye'de Yılın Otomobili 2019" PPG Otomotiv Tamir Boyaları ana sponsorluğunda, Bridgestone, Intercity ve Shell Helix Motor Yağları co-sponsorluğunda gerçekleşiyor.