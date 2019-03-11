Yerli sermayeye destek piyasayı rahatlattı

BUGÜN NELER OLDU

Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, "Hükümetimiz, dünyada yaşanan ekonomik kaosa bağlı olarak ülkemize yansıyan olumsuzluklar karşısında, enflasyonla mücadeleye yoğunlaşarak başarılı ve istikrarlı yönetim anlayışından aldığı gücü bir kez daha kanıtladı. Bu kritik süreçte, kur baskısıyla birlikte yükselişe geçen enflasyondan kaynaklanan olumsuzlukları hızlıca ortadan kaldırarak piyasaları rahatlatmayı başardı" dedi.Bunda hükümetin yüzde 100 yerli sermayeyi destekleyen yaklaşımının başrol oynadığını dile getiren Güral, ekonominin aktörlerini zorlayan piyasa koşullarının, yerli ve milli sermayenin aktif hareketiyle düzelme gösterdiğini kaydetti. "Bu dönemde hükümetimizin öncü girişimiyle başlatılan ihracat atağı, şartların düzeltilmesinde önemli etkendi. Ekonomi yönetimimiz, Türk Lirası'na yapılan yatırımları teşvik ederek çok önemli bir adım attı. Yüzde 100 yerli ve milli sermayenin önemine inanan bir kurum olarak, üretim ve ihracat potansiyelimiz, bu dönemde daha da güçlendi" ifadelerini kullandı.Yerli sermayeye destek stratejisi ile 30 yıldır dünyada seramik ülkeleri olarak bilinen İtalya, İspanya ve Çin Halk Cumhuriyeti başta olmak üzere ihracat yaptıkları ülkelerdeki pazar paylarını artırdıklarını dile getiren Güral, "2019 için ihracatta yüzde 100 büyüme hedeflerimize yönelik olarak müşterilerimizle tüm sözleşmelerimizi imzaladık" dedi.Üretimin tamamını Kütahya'da yer alan fabrikada yaptıklarını dile getiren Güral, "Sadece fabrikalarımızı değil, mağazalarımıza da üretim üssü olarak görüyoruz. Şu anda yurtiçinde 227, yurtdışında 43 mağaza olmak üzere toplam 270 mağazamız var. 2019'da yurtiçinde 16, yurtdışında 19 yeni mağaza açarak 270 olan mağaza sayımızı 305'e çıkararak Türkiye'de açık ara liderliğimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.