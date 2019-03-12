Büyük taşınma 6 Nisan’da

BUGÜN NELER OLDU

Türk sivil havacılığı yeni yuvasına taşınıyor. 29 Ekim 2018'de resmi açılışı yapılan ve iç ve dış hatlarda kademeli olarak uçuşların başlatıldığı İstanbul Havalimanı'na gerçekleştirilecek transfer programına göre Atatürk Havalimanı'ndan (AHL) kademeli olarak devam eden taşınma işlemleri 5-6 Nisan tarihleri arasında yapılacak. 900 TIR'la 45 saat sürmesi planlanan büyük taşınmayla sonlanacak. Bu tarihten itibaren AHL'den uçuş olmayacak.Toplam 45 saat sürmesi planlanan taşınma süreci 5 Nisan gece saat 03:00'da başlayacak ve 6 Nisan 2019 saat 00:00'da bitecek. 45 saatte tamamlanacak büyük taşınma işlemi de kendi içinde 3'e ayrıldı. Bunu ayrılırken havayolu kuruluşlarının AHL'deki 'slot' kullanma oranlarına göre yapıldı. Asıl taşınma 5 Nisan saat 03:00'de başlayacak. İlk önce operasyonda yabancı havayolu kuruluşları ve base'i (uçuş üssü) olmayan uçuşlar durdurulacak. Arkasından 16 saat sonra Onur Air, Atlasglobal ve MNG gibi THY dışında Atatürk Havalimanı'nda üssü olan taşıyıcılar uçuşlarını durduracak. Bu kuruluşlar da 24 saat boyunca uçuşlarını yapmayacak.TÜRK Hava Yolları (THY) 6 Nisan'da saat 02:00 itibarıyla uçuşlarını kesecek. 12 saat süreyle operasyon yapmayacak. Şirket, yolcularına bilgilendirme mesajı göndererek, 6 Nisan saat 02.00 itibarıyla AHL'den tarifeli uçuşlara son verdiklerini iletti.