Havacılıkta ciro yıllık 110 milyar liraya ulaştı

- Türkiye'de 2003'te 3 milyar lira olan sivil havacılık sektörünün cirosu, geçen yıl 110 milyar liraya yükseldi

ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - Türkiye'de sivil havacılık sekto¨rünün 2003'te 3 milyar lira olan cirosu, geçen yılın sonu itibarıyla 110 milyar liraya ulaştı.

AA muhabirinin, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) Faaliyet Raporu'ndan derlediği bilgiye göre, 1,5 milyar insanın uc¸akla 4 saatte eris¸ebilecegˆi bir cogˆrafyada yer alan Tu¨rkiye, du¨nyada hava yolu ulas¸ımına talebin en c¸ok arttıgˆı bo¨lgede bulunuyor.

Hava ulas¸ımı Türkiye'de ekonomik durum, ilerleyen teknoloji ve artan rekabet sayesinde hızla gelis¸irken, havacılıkta du¨nya ortalamasının üzerinde bu¨yu¨me gerc¸ekles¸ti.

Türkiye'de 2003'te 3 milyar lira olan sivil havacılık sektörü cirosu, geçen yıl 110 milyar liraya yükseldi.

Ülke, hava yolu yolcu sayısında du¨nyada 10'uncu, Avrupa'da 4'üncü sırada bulunuyor. 2003'ten bugüne kadar izlenen politikalar sonucu Türkiye'deki hava yolu s¸irketlerinin uc¸ak sayısı yüzde 218, koltuk kapasitesi yüzde 253, kargo kapasitesi yüzde 625 arttı. Yurt içinde ve yurt dışında uçulan toplam nokta sayısı 374'e ulaştı.

Türkiye'de 2003'te sivil havacılık is¸letmeleri bu¨nyesinde toplam 626 hava aracı bulunurken, geçen yılın sonu itibarıyla bu sayı bin 404'e yükseldi.

Sekto¨rde istihdam edilen kişi sayısı da 65 binden 2018 sonu itibarıyla 205 bine ulas¸tı.