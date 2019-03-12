Özelde fiyat uçtu: 90 bin TL

BUGÜN NELER OLDU

Özel okullar 2019-2020 eğitim rakamlarını açıklamaya başladı. Geçen yıla göre yüzde 15-25 arasında zam yapan özel okullarda yıllık eğitim ücreti yemek, ithal kitap, kıyafet ve servis ücretiyle birlikte 90 bin liraya dayandı. Ödeme kolaylığı sağlamak isteyen okullar ücreti 10 taksite kadar bölüyor. Ücretler yüzde 8 KDV hariç olarak ilan ediliyor.İthal kitaplar okuluna göre 2-4 bin lira arasında hesaplanırken, okulların yemek ücretleri ise 4.750 lira ila 7 bin TL arasında değişiyor. Geçen yıl 9 bin liraya dayanan servis ücretlerinin ise bu yıl 10 bin lirayı aşması bekleniyor. Bu öğretim döneminde çocuğunu iyi bir okulda okutmak isteyen velinin yemek, kırtasiye, kıyafet ve servis ücretleriyle birlikte liseye kadar yaklaşık 550-600 bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor.3-4 bin liralara çıkan ithal kitaplardan canı yanan veliler ise çözümü okulların belirlediği kitapların aynılarını daha uyguna basan basımevlerinden ya da pasajlardan alma yoluna gidiyor. Öyle ki, bazı okullar bunun önüne geçmek için kitap listesini yayınlamıyor. Veliden kitap ücreti alındıktan sonra kitaplar koliyle ev adreslerine gönderiliyor.