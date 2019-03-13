Ali Sami Yen nakitsize geçiyor

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray ve Denizbank, Türkiye'de bir ilke imza attı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda nakitsiz ödeme dönemi başlıyor. Taraftarlar, stadyum ve çevresindeki mağazalar, büfeler ve GS Store'da yapacakları alışverişlerde, dijital cüzdan fastPay ile cep telefonlarından ödeme yapabilecek. Tanıtım toplantısında konuşan DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, Türkiye'de bir stadyumda dijitale ilk geçen proje olduğunu ve 700 bin olan seyirci sayısının tamamına ulaşmak istediklerini belirtti. Fastpay'in 2 milyon olan kullanıcı sayısını yıl sonunda 3 milyona çıkarmayı hedeflediklerini belirten Ateş, taraftar datasının da kulüp ile paylaşılacağını aktardı.Sezonunun geri kalanında tüm mağaza ve büfelerle birlikte GS Store'da pilot uygulamalara başlanması planlanan proje, 2019-2020 sezonu başlangıcıyla beraber Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde nakitsiz stadyum konseptine geçilmesiyle tamamlanacak. FastPay ile yapılan ödemelerde, bir hafta içinde kullanıcıların hesaplarına yüzde 10 iade, fast- Pay'den DenizBank GS Bonus Kart ile yapılan ödemelere ise ilave yüzde 10 aktarılacak. Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz kullanımı kolay bir uygulamayı hayata geçirdiklerini belirterek, şöyle konuştu: "Kimseyi kıskandırmak için söylemiyorum ama Galatasaray olumlu anlamda ilklerin kulübü olmaya devam ediyor. Herhangi bir başka bankanın kredi kartı ile de ödeme yapabiliyorsunuz."