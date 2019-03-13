Avrupa’ya ilk gaz sevkıyatı 15 Nisan’da

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Türkıye ve kardeş ülke Azerbaycan'ın dev projesi TANAP'ta önemli bir aşama daha aşılıyor. Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) Genel Müdürü Saltuk Düzyol, projede Avrupa'ya gaz gönderen Faz-1 kapsamında gazlı testlerin 15 Nisan'dan itibaren başlayacağını söyledi. Düzyol, TANAP'ın Avrupa'ya gaz çıkış noktası İpsala'da yer alan MS4 ölçüm istasyonunda düzenlenen toplantıda projenin son durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Projede genel ilerleme oranının şubat sonu itibarıyla yüzde 98 olarak gerçekleştiğini kaydeden Düzyol, "Her şey yolunda giderse Avrupa'ya 1 Temmuz'da gaz vermeyi öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.Proje kapsamında 30 Haziran 2018 ile 28 Şubat 2019 arasında toplam 1 milyar 250 milyon metreküp doğalgazın Türkiye'ye taşındığını belirten Düzyol, "Haziran sonuna kadar 2 milyar metreküp, 2019 sonuna kadar da 4 milyar metreküp gaz teslim etmiş olacağız" dedi. Projede Faz-0 kapsamında Türkiye'ye gaz iletildiğini bildiren Düzyol, Faz-1 denen Avrupa'ya gaz iletecek kısımda ise testlerin devam ettiğinin altını çizdi. TANAP kapsamında 108 milyon adam-saatten fazla çalışıldığını belirten Düzyol, "Şubat sonu itibarıyla toplam yazışma sayısı 152 bin. Kurumlardan alınan görüş sayısı 3 bin 278 ve aldığımız izin sayısı 7 bin 351 oldu. Toplam imzalanan kontrat tutarı 5 milyar 368 milyon dolar. Bu süreçte toplam 10 yeni canlı türüne rastladık" diye konuştu.TANAP'IN ticari işletmecilik faaliyetlerini 190 personelle sürdürdüğünü kaydeden Düzyol, projenin başlangıcında 11.77 milyar dolarlık yatırım maliyeti hesapladıklarını ancak bunun da yaklaşık yüzde 41 tasarrufla 7 milyar dolar seviyesine kadar düşürüldüğünü anlattı.