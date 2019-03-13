İspanyol kağıtçıdan yeni yatırım

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Beş yıl önce Eskişehir'de faaliyet gösteren OMK Ambalaj'ı satın alarak Türkiye pazarına giren İspanyol Saica da Adapazarı'nda faaliyet gösteren Norm Ambalajı bünyesine kattı. Satışın gerçekleşmesi için Rekabet Kurulu'nun onayını beklediklerini söyleyen Saica Pack Türkiye Ülke Müdürü Akın Burak Önder, "İspanyollar Türkiye pazarında yatırıma devam edecek. Önümüzdeki dönemde iki yeni satın alma daha yaparak pazarda önemli bir oyuncu haline gelmeyi planlıyoruz" dedi.Türkiye'nin şirketin Avrupa dışındaki ilk yatırım pazarı olduğunu söyleyen Önder, "Bu da İspanyolların Türkiye verdiği önemi gösteriyor. Türkiye'nin potansiyeline ve geleceğine güveniyorlar. Biz bu pazara inanıyoruz, yatırımlarımız devam edecek. Yatırımcı olarak bizim için gerekli olan tek şey istikrar. Yabancı yatırımcı bir pazara girerken bunu önemser. Şu an faaliyet gösterdikleri ülkeler içinde Türkiye'nin payını artırmak gibi bir planımız var" şeklinde konuştu. Eskişehir'de satın aldıkları ve standart kutu oluklu mukavva üreten OMK'ya 11.6 milyon euro yatırım yaptıklarını söyleyen Önder, yeni aldıkları ve daha katma değeri yüksek ofset kutu üreten Norm Ambalaj'da da benzer süreci hayata geçireceklerini söyledi. Önder, Norm Ambalaj ile tüketimin en yoğun olduğu Marmara Bölgesi'ne hizmet vereceklerini anlattı.