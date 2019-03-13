Körfez sermayesi Doğu’ya geliyor

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Körfez sermayesinin Türkiye'ye ilgisi sürüyor. Katarlı Flora Grup, elektrikli motor üreticisi Sezgin Motor ile ortak fabrika yatırımı yapacak. Katarlı şirket, bu anlaşmayla hem sermaye hem de teknoloji getirecek. Elazığlı Sezgin Motor ve Katarlı Flora Grup'un ortaklaşa kurduğu Bader Motor Teknoloji Fabrikası'nın temeli atıldı. 30 milyon dolar yatırımla kurulan fabrikada, Türkiye'nin önde gelen iki büyük firmasına buzdolabı motoru üretilecek. Yılda birer milyon adet olarak planlanan üretimle, motor ithalatı yüzde 70 azalacak. Katarlı firma rüzgâr türbini alanında da yeni bir fabrika yatırımı planlıyor. Sezgin Motor Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Sezgin, "Önümüzdeki günlere daha büyük yatırımlara imza atacağız. Elektrikli araç, hızlı tren, helikopter, yerli İHA motorları ile güneş enerjisi depolama bataryaları üreteceğiz" dedi. Elazığ'ın motor üretim üssü olacağını belirten Sezgin, yatırım sonunda 350 kişiye istihdam sağlanacağını belirtti. 12 ülkeye ihracat yaptıklarını, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne uçak savar, ABD'ye İHA motoru ürettiklerini anlatan Sezgin, "Türkiye'de üretilmeyen ve ithalleri bozulduğunda çöpe atılan sirkülasyon pompasını üretmeyi başardık. Bu konudaki ithalatı bitirecek bir teknoloji geliştirdik" dedi.Suudi Arabistanlı Afrina Holding de Elazığ'a 18 milyon dolarlık yatırımla 30 bin büyükbaş hayvanın yetiştirileceği bir yatırım planlıyor. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Asilhan Arslan'ın şirketi Alacakaya da 13 milyon euroya alçı plaka fabrikası kuracak.