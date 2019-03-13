Üç ayda 525 milyon seküritizasyon

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GARANTI Bankası, uluslararası piyasalardan 150 milyon dolarlık 5 yıl vadeli seküritizasyon kredisi temin ederken, bankanın bu yolla yarattığı kaynak miktarı son 3 ayda 525 milyon dolara ulaştı. Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil, uluslararası piyasalardan sağladıkları fonlamanın, finansman kaynaklarının çeşitlenmesine ve vadesinin uzamasına katkıda bulunduğunu belirtti. Erbil, şunları kaydetti: "Aralık 2018'deki 375 milyon dolarlık işlemle birlikte son 3 ayda 525 milyon dolarlık kaynak yarattık. Böylece yabancı yatırımcı Türkiye'ye gösterdiği ilgiyi de teyit etti."