Aile Bakanı Selçuk'tan "nafaka" açıklaması

Her yıl mart ayında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezinde düzenlenen BM Kadının Statüsü Komitesi oturumlarının bu yılki toplantılarına katılan Selçuk, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kadının ve ailenin güçlendirilmesine dair Türkiye'de yapılan çalışmaları BM'de anlattıklarını belirten Selçuk, aynı zamanda ülkeler arasında fikir alışverişi yapma imkanı bulduklarını söyledi.

Selçuk, 20'ye yakın ülkeden bakanla da ikili görüşmeler yaptıklarını kaydederek, görüşmelerde iş birliği anlaşması imzalanan ya da imzalanma sürecinde olan ülkelerle neler yapılabileceğini, çalışma planlarını ele aldıklarını ve görüştüğü tüm bakanları gelecek aylarda Türkiye'de düzenlenecek ''Aile Şurası''na davet ettiklerini ifade etti.

Türkiye'de son 16 yılda hem kadınların iş gücüne hem de kız çocuklarının okula katılım oranlarının arttığını dile getiren Selçuk, ''Kadınlarımızın güçlendirilmesi ve korunması hepimizin ortak sorumluluğu.'' diye konuştu.

KADINLARA YAKINDA ''MÜJDE''

Yakın zamanda Türkiye'de kadınlara bir müjde de vereceklerini vurgulayan Selçuk, şunları söyledi:

''Yakında bir projemiz başlayacak. Yavaş yavaş müjdelerini veriyoruz. Daha doğrusu kelimelerini vermeye başladık, öyle diyeyim. Biz son zamanlarda şöyle diyoruz: 'Kadına değer, aileye değer ve Türkiye'ye değer'. İnşallah buradan ne kastettiğimizi de yakın zamanda biz projeyi daha da geliştirdikçe sizlerle paylaşacağız.''

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE İÇİN SOSYAL UYUM BİRİMLERİ AÇILIYOR

Bakanlık olarak bağımlılıkla da mücadele ettiklerini anlatan Selçuk, ''Bakanlığımıza bağlı olarak illerimizde bağımlılıkla mücadele için sosyal uyum birimleri açıyoruz." dedi.

Şu anda sayının 21 olduğunu, Yeşilay Danışmanlık Merkezi ile çalıştıklarını ve daha etkin biçimde de çalışacaklarını anlatan Selçuk, bilinçlendirme eğitimleri düzenlediklerini ve bu konuda çok yüksek rakamlara ulaştıklarını ifade etti.

Bakan Selçuk, gençleri bu kötü alışkanlıklardan kurtarabilmek, onların bu alışkanlıklarını engellemek için ellerinden gelen desteği sürdürmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

''NAFAKA SORUNUNA SAĞLIKLI VE KALICI ÇÖZÜM BULMAYI HEDEFLİYORUZ''

Bakan Selçuk, nafaka sürelerinin sınırlandırılması tartışmalarına ilişkin ise şu değerlendirmede bulundu:

''Bizim için önemli olan, bakanlık olarak aslında en büyük gayemiz, ailenin sağlıklı bir şekilde korunması ve sağlıklı bir aile ortamında geleceğe öz güvenle bakan çocuklarımızı yetiştirebilmek. Temel arzumuz da boşanmaların hiç olmaması. Tabii ki bazı durumlarda boşanmalar gerçekleşebiliyor ve bu boşanmalar gerçekleştiği zaman da hiçbir tarafı mağdur etmeyecek şekilde bir çözüm bulunması taraftarıyız.

Mevcut sistemde yaşanan bazı sıkıntıların dile getirilmesi üzerine biz Adalet Bakanlığımızla beraber bir çalıştay gerçekleştirdik ve bu konuya dair sivil toplum kuruluşlarını, akademisyenleri ve aynı zamanda kamu kurum ve kuruluşlarındaki arkadaşları çağırdık. Biz bu süreci hükümet olarak büyük bir hassasiyetle izlemeye devam ediyoruz. Tüm tarafların da görüşlerini alarak gerek akademisyenler olsun gerek STK ile iletişim halinde yürütüyoruz bu süreci. Hedefimiz yeni mağduriyetler yaratmadan bu soruna sağlıklı ve kalıcı bir çözüm bulmak. Adalet Bakanlığımızla bu anlamda çalışmalarımız sürmekte.''